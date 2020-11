Ce restaurante au jurații de la ”Chefi la cuțite”. Afacerile lui Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu

Emisiunea Chefi la cuțite de pe Antena 1, îi are ca jurați, pe: Chef Bontea, Chef Scărlătescu și Chef Florin Dumitrescu. Pe lângă faptul că au jurizat această emisiune pe parcursul mai multor sezoane, cei trei chefi mai au și alte afaceri de care se ocupă. Iată care sunt restaurantele Chefi la cuțite.

Unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România este Chef Florin Dumitrescu. El a participat la multe emisiuni și a făcut parte din juriul emisiunii Chefi la cuțite, de pe Antena 1.

Printre ocupațiile din afara televiziunii, pe care le are Chef Florin Dumitrescu, se numără propria afacere. Acesta și-s deschis un restaurant în București. Acesta se numește Tapo și este un restaurant:

Restaurantul este unul de lux, prețurile fiind piperate, dar clienții pleacă mulțumiți și asta este cel mai important. Restaurantul juratului de la Chefi la cuțite, se află amplasat în Zona Barbu Văcărescu, pe Strada Oltețului, numărul 30, din Sectorul 2, din București. Cei care sunt tentați să meargă acolo, pot arunca mai întâi un ochi pe site-ul lor official www.tapo.ro.

Chef Cătălin Scărlătescu, prezent în juriul emisiunii Chefi la cuțite, a studiat în Germania, fiind îndrumat de bucătari celebri. Acesta este cunoscut pentru mâncărurile cu specific tradiţional.

În plină pandemie, acesta și-a deschis o bucătărie virtuală, un site de delivery, pentru comenzi online, unde gătește personal. alături de echipa sa și livrează mâncare la casoletă. Pe site-ul casolet.ro, se pot vedea produsele care pot fi comandate și se poate plasa o comandă. Pachetele comandate sunt livrate direct acasă de către angajați.

“E un proiect la care mă gândesc de ceva vreme, dar întotdeauna eram prins cu altele. Perioada asta am folosit-o pentru a pune la punct casolet.ro, pentru că la fiecare sărbătoare oamenii mă întreabă de unde pot lua cozonac, sau coaste, sau drob s.a.m.d. Am intrat în bucătărie acum câteva zile pentru că din momentul în care am format echipa am stat cu toții în izolare 2 săptămâni, să fim safe și să respectăm toate procedurile. Ce e frumos la proiectul ăsta e că e făcut cu mulți prieteni, așa se face că echipa mea de livratori este formată din oameni apropiați, care în perioada asta au vrut să mă ajute. Casolet.ro este un proiect care va continua și după Paște, funcționând ca un site de delivery, unde oamenii pot comanda de mâncare în fiecare zi”, a povestit Chef Cătălin Scărlătescu.