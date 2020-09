Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Cine este, de fapt, Ionuț Georgel Belei

Sorin Bontea a fost cucerit, la “Chefi la cuţite”, de unul dintre concurenţi şi a scos mult râvnitul cuţit de aur. Iată cine este, de fapt, Ionuţ Georgel Belei! Norocosul e un concurent din Gura Humorului care a pregătit un desert incredibil.

Ediţia de marţi, 22 septembrie, “Chefi la cuţite” a venit cu o mare surpriză pentru telespectatori, dar şi pentru juraţi. Unul dintre concurenţii emisiunii a l-a impresionat atât de tare pe Sorin Bontea încât i-a oferit şansa să treacă de preselecţii şi să ajungă direct în echipe. Cel care a primit cuţitul de aur este Ionuţ Georgel Belei, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Gura Humorului, Suceava.

Acesta a povestit că, în urmă cu şapte ani, a trebuit să plece să lucreze în Germania pentru a avea un viitor ca electrician, însă nemţii nu au fost deloc darnici în ceea ce îl priveşte. În loc de un pat şi o masă caldă, a primit o cameră fără mobilier şi murdară.

„Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri. M-a luat plânsul. M-am pus pe o bancă şi mi-am zis că Germania nu mă vrea”, a povestit concurentul de la Antena 1.

Condiţiile de muncă, însă, l-au făcut să renunţe la meseria sa şi a ajuns să lucreze la un restaurant. Nici prin cap nu i-ar fi trecut că va ajunge să facă o profesie din asta, recunoaşte Ionuţ.

“Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu un chef care avea o stea Michelin. Am lucrat apoi cu un chef italian foarte bun, de la care am învățat foarte multe”, a mai spus concurentul.