Bucătarul Cătălin Scărlătescu și-a deschis încă o afacere și deja dă lovitura cu ea!

Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei trei jurați de la Chefi la cuțite, a lansat un nou proiect, În plină pandemie de coronavirus, Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai renumiți bucătari, s-a privatizat. Despre ce afacere este vorba?

Celebrul bucătar și-a deschis o bucătărie virtuală de unde se pot comanda meniuri pentru evenimente au mâncare pentru fiecare zi, gătită chiar de chef Scărlătescu și echipa lui.

Juratul de la Chefi la cuțite, continuă cu afacerile în domeniu. Acesta și-a făcut un site de delivery, prin intermediul căruia gătește și livrează mâncare la casoletă. Pentru a a vedea ce produse se pot comanda, dar și pentru a plasa o comandă, se accesează site-ul casolet.ro, unde se găsesc toate informațiile necesare despre livrare. Pe site-ul lui se poate comanda mâncare, iar pachetele sunt livrate direct acasă de el sau de angajații lui. De gătit se ocupă juratul de la ”Chefi la cuțite” și echipa sa.

Proiectul a fostdemarat chiar cu puțin înainte de sărbătorile pascale, asta însemnând un număr mare de comenzi plasate încă de la debutul afacerii, și un profit pe măsură, fiind și un ajutor pentru cei de acasă. Acest proiect va continua și după Paște.

Au fost câteva zile în care, acesta a gătit de dimineața până seara, pregătind tot felul de preparate pentru perioada sărbătorilor de Paște. Printre bucatele pregătite de acesta s-au numărat:

“E un proiect la care mă gândesc de ceva vreme, dar întotdeauna eram prins cu altele. Perioada asta am folosit-o pentru a pune la punct casolet.ro, pentru că la fiecare sărbătoare oamenii mă întreabă de unde pot lua cozonac, sau coaste, sau drob s.a.m.d. Am intrat în bucătărie acum câteva zile pentru că din momentul în care am format echipa am stat cu toții în izolare 2 săptămâni, să fim safe și să respectăm toate procedurile. Ce e frumos la proiectul ăsta e că e făcut cu mulți prieteni, așa se face că echipa mea de livratori este formată din oameni apropiați, care în perioada asta au vrut să mă ajute. Casolet.ro este un proiect care va continua și după Paște, funcționând ca un site de delivery, unde oamenii pot comanda de mâncare în fiecare zi”, a povestit Chef Cătălin Scărlătescu.