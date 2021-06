Ce relație este, de fapt, între Elena Marin și Ștefan Ciuculescu la Survivor România. Dezvăluiri din interior

Noi detalii incendiare din tabăra Faimoșilor ies la lumină. Una dintre cele mai apreciate foste concurente de la Survivor România aruncă bomba. Care este, de fapt, relația dintre fostul portar Ștefan Ciuculescu și coregrafa Elena Marin. Adevărul a ieșit la iveală.

Andreea Lodbă a făcut declarații incendiare după ce a fost eliminată de la Survivor România. Întoarsă înapoi în țară, fosta arbitră de fotbal a fost invitată alături de iubitul ei în emisiunea „Ștafeta mixtă”, unde a făcut dezvăluiri incredibile despre foștii ei colegi din echipa Faimoșilor.

Cât privește relația dintre Elena Marin și Ștefan Ciuculescu, blondina a declarat că prietenia dintre cei doi este reală. Deși s-a speculat în presă, acum ceva timp, că legătura dintre celebra coregrafă și fostul portar de la Rapid ar fi mai strânsă decât cea dintre doi amici, Andreea Lodbă a ținut să precizeze faptul că între cei doi nu există nimic mai mult decât o frumoasă prietenie.

Mai mult de atât, Andreea Lodbă a spus că Elena a fost mai apropiată de Culiță Sterp decât de Ștefan, pe parcursul emisiunii.

„Între Elena și Ștefan eu am văzut o relație doar prietenească. Eu știu că ea are o relație și mereu vorbea despre iubitul ei. Elena nici nu dormea lângă el, ea a dormit lângă Culiță, până a plecat el din competiție. Eu personal nu am văzut o apropiere, acum ei știu mai bine.