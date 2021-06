Simona Hapciuc de la Survivor, transformare totală. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă

Fosta Faimoasă Simona Hapciuc și-a schimbat înfățișarea, iar urmăritorii ei de pe rețelele de socializare au rămas fără cuvinte. Cum arată acum focoasa blondină. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Survivor România și ce mesaj emoționant le-a transmis femeilor din mediul virtual.

E frumoasă, e carismatică și știe cum să se facă plăcută de către public. Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Survivor România. Fosta Faimoasă și-a creat o comunitate strânsă de fani pe rețelele sociale, admiratori pe care focoasa blondină îi ține mereu la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi.

Recent, Simona Hapciuc și-a impresionat fanii cu o schimbare radicală de look. Adio rochițe scurte și provocatoare. Blondina a optat, mai nou, pentru un look de fată rea de cartier. Cu blugi, bocanci și un hanorac negru, fosta Faimoasă le-a transmis un mesaj cu un impact emoțional puternic tuturor femeilor care nu sunt implicate într-o relație sau își cresc singure copiii.

Simona Hapciuc s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate după ce s-a întors în România. După ce a fost eliminată de la Survivor, fosta Faimoasă s-a simțit foarte rău și a ajuns imediat la spital.

Aici, medicii i-au pus câteva diagnostice îngrijorătoare: pancreatită, toxi-infecție hepatică și un sindrom meningial. Din fericire, fosta concurentă de la Survivor se simte mai bine acum.

„La venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simţit foarte rău. Iniţial am pus-o pe seama stresului şi a oboselii, din păcate, zilele trecute am clacat, iar în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxi-infecţie hepatică şi un sindrom meningial, am ieşit pe semnătură din spital, dar voi continua cu seria investigaţiilor.

Simptomele erau de oboseală, sângerări nazale, dureri foarte mari de cap, stări de greaţă. Doctorii se gândeau să nu fi contactat virusul dengue, în Dominicană e uşor de luat. Iau antivirale, multe pastile de durere”, a mărturisit Simona Hapciuc în mediul online, acum ceva timp.