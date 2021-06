Război între Alin Sălăjean și Sorin Pușcașu după Survivor România. Amenințarea făcută chiar azi

Conflictul dintre Alin Sălăjean și Sorin Pușcașu nu se mai termină. Fanii loiali ai emisiunii Survivor România știu despre rivalitatea dintre cei doi foști Războinici. Cel mai bun prieten al lui Albert Oprea de la Survivor a sărit mereu în apărarea favoritului publicului din echipa albastră, atunci când acesta era certat și intra într-o dispută cu Sorin Pușcașu.

Rivalitatea dintre Alin Sălăjean și Sorin Pușcașu de la Survivor este renumită. La cele mai multe dintre consiliile de nominalizare de la Survivor România, Alin Sălăjean posta o serie de videoclipuri pe Instastories în care îndemna românii să-l voteze pe fostul său coleg de la Războinici, sprijin pe care fanii l-au apreciat. Întors înapoi în țară, Sorin a aruncat cu săgeți spre fostul său coechipier:

„Stiți ce mi-au auzit urechile? Că am un caracter jegos. Eu nu știu ce s-a întâmplat pe acasă, dar am văzut schimbare în niște oameni și s-ar putea să urmăresc ce s-a întâmplat cât încă eram în competiție. Mai e și ceva putred în mine, numele meu nu este Sorin, este Sorina am înțeles, așa m-a intitulat o fetiță care nu a avut curaj să se lupte cu mine față în față.

Pregătiți-vă că, în curând, urmează să demontez tot și nu pentru mine, ci pentru că ați dat în familie, iubită și au suferit foarte mult din cauza voastră. O să vă demontez pe toți. Vă pup!