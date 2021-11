Ce relație a avut Petrică Mâțu Stoian cu soția lui, după divorț. Niculina Stoican rupe tăcerea

Petrică Mâțu Stoian și fosta soție, Carmen Mihaela, au divorțat în 2012 după 16 ani de mariaj în care au fost alături unul de celălalt la bine și la greu. Solistul nu s-a recăsătorit după acest eșec în dragoste, iar abia acum s-a aflat ce relație avea cu fosta parteneră.

Petrică Mâțu Stoian a bucurat generații întregi prin talentul său. Totuși, atunci când a venit vorba despre viața lui personală, el a preferat să fie extrem de discret și să nu ofere foarte multe detalii despre problemele din viața amoroasă. Acesta a avut un mariaj care a durat 16 ani cu fosta parteneră.

Niculina Stoican, care a împărtășit o frumoasă legătură de prietenie cu artistul, s-a hotărât să discute despre cum se înțelegea acesta cu fosta soție. Carmen Mihaela este devastată încă de când a aflat că Petrică Mâțu Stoian și-a încheiat socotelile lumești, ținând cont că femeia rămăsese în relații bune cu el.

„Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el.

Petrică Mâțu Stoian și-a ținut viața amoroasă departe de ochii curioșilor. Acesta a decedat la secția de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului de Urgență Reșița după ce a intrat în șoc septic în urma unor complicații post-covid, lăsând multă lume îndurerată în urmă.

Fosta lui soție se numără printre persoanele care suferă enorm după pierderea marelui solist de muzică populară. Între Carmen Mihaela și Petrică Mâțu Stoian nu au existat conflicte, astfel că aceștia au păstrat o relație bazată pe prietenie și respect de-a lungul anilor.

„Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea ‘Bună ziua!’, indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la ‘Doina Gorjului’.

Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă.”, a adăugat artista.