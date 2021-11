De ce Petrică Mîțu Stoian nu a avut copii, de fapt. S-a aflat acum: ”De aceea nici Dumnezeu nu mi-a dat”

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a lăsat o țară întreagă îndurerată. Lumea muzicii românești a pierdut un mare artist. Acesta a murit la Spitalul de Urgență din Reșița, la secția de Terapie Intensivă, după ce organismul i-a cedat în urma unui șoc septic.

Petrică Mîțu Stoian și-a dedicat viața scenei și a preferat să stea departe de diferite scandaluri. Acesta nu a oferit foarte multe detalii despre viața lui amoroasă de-a lungul anilor, preferând să fie discret și să își ducă luptele în privat în timp ce fanii săi erau bucuroși să îl vadă de fiecare dată.

Regretatul solist de muzică a avut o căsnicie alături de Carmen Mihaela, care a durat 16 ani. Cei doi s-au despărțit de comun acord în 2012, apoi au mers în instanță și au divorțat. După acest eșec în dragoste, Petrică Mîțu Stoian nu s-a recăsătorit și nici nu a avut copii cu o altă persoană.

De asemenea, magistrații de la Judecătoria Târgu Jiu au admis divorțul încă de la primul termen, ținând cont că regretatul artist și fosta lui parteneră nu au avut copii.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie.”, mărturisea el, pe atunci, la un post de televiziune, potrivit Cancan.