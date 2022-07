Ce propunere i-a făcut PRO TV lui Theo Rose: „Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta” EXCLUSIV

Theo Rose este pe val și în această toamnă este implicată în două mari proiecte la Pro TV, respectiv “Vocea României”, unde face echipă cu Smiley, ambii fiind antrenori, și, mai nou, serialul “Clanul”, în care are rol principal, fiind unul dintre personajele cheie din desfășurarea evenimentelor, respectiv lupta dintre poliție și mafie. Cântăreței nu i-a venit să creadă că a luat castingul, crezând, într-o primă fază, că este vorba despre o glumă.

Producătorii au sesizat talentul artistei Theo Rose și i-au dat pe mână un rol mare. Vedeta a ajuns în distribuția producției grandioase de la Pro TV în urma unei recomandări, care s-a dovedit a fi inspirată.

„M-am dus la casting exact într-o joacă, așa. Cineva m-a sunat și mi-a spus că se dă casting pentru un serial care se va face la Pro TV. “Du-te și tu să vezi dacă faci ceva acolo! Îți trimit scenariul, învață alea și du-te!”

Așa am și făcut, eu eram chiar la munte, am învățat replicile în mașină, în drum spre București, am fost, am dat castingul, am intrat ca un soare, m-am distrat, mi-a plăcut foarte tare la casting. M-am bucurat de experiență. pentru că nu am avut niciun fel de așteptare. Am învățat că orice probă dau pentru orice, e o lecție pentru mine, e un prag pe care îl depășesc.

Așa că nu mai refuz deloc, nimic, pentru că sunt convinsă că din fiecare chestie pe care o fac, am de învățat. M-am dus, am făcut acolo cât m-a dus capul să fac, după care am fost sunată ulterior, spre marea mea mirare, și am primit vestea că am luat rolul acesta. Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta.

Am fost foarte entuziasmată și încă sunt! Mă observă regizorii și oamenii cu care lucrez, și fetele de la machiaj că sunt obosită extraordinar de tare. Cânt, dorm câte două ore, vin la filmări, stau toată ziua, am un program haotic, e foarte încărcat, dar entuziasmul mă ajută atât de tare să rezist. Și nu am cum să mă plâng de nimic, pentru că mă împlinește. Îmi place mult tot ce fac în perioada aceasta”, a declarat, pentru Impact.ro, Theo Rose.