Theo Rose dă o nouă lovitură la Pro TV. Ce emisiune va prezenta artista

Theo Rose se bucură de o carieră în plină ascensiune. Frumoasa artistă cu voce impreisonantă a reușit să mai bifeze un proiect important în cadrul televiziunii PRO TV. Ce show va găzdui cântăreața, după ce a prezentat emisiunea Superstar România, toamna trecută, la PRO TV. Fanii au felicitat-o.

Theo Rose este una dintre cele mai bune și puternice voci din showbizul românesc. Tânăra de 24 de ani are o carieră în plină ascensiune. De anul trecut, Theo Rose a devenit una dintre vedetele trendingului românesc pe Youtube, cântând diferite piese de muzică de petrecere și nu numai.

Pe lângă meseria de artist, fosta prezentatoare de la Superstar pare să fi îmbrățișat și o carieră în televiziune. Drumul și l-a început în anul 2014, atunci când a găzduit emisiunea KIDSing alături de actorul Dan Bordeianu.

După participarea la diferite emisiuni de succes precum Te Cunosc de Undeva, Poftiți pe la noi și Bravo, ai stil! Celebrities, Theo Rose a acceptat provocarea de a prezenta emisiunea de talente Superstar România, în toamna anului 2021.

„A fost greu, dar și frumos. Am avut puțin răgaz de timp la Masked Singer să mă odihnesc. Dormeam în cabină până intram pe scenă. În perioada aia eram și aici, la Vorbește lumea.

Eu am mințit pe toată lumea, inventam probleme în familie. A fost frumos, o mare provocare. Am reușit să cânt multe piese pe care nu am îndrăznit până acum.

Mi-a plăcut că am putut să fac coregrafie, costumul mi-a permis. Capul era foarte greu. Singura problemă era că a fost din latex.”, a zis cântăreața la Vorbește lumea, după terminarea primului sezon Superstar România.