Ce a putut spune Smiley despre Theo Rose, ca femeie. Oare Gina Pistol va fi geloasă? VIDEO

Competiția muzicală „Vocea României” revine la Pro TV în stil mare. Producătorii au pregătit multe surprize și schimbări. Cel de-al zecelea show de talente promite să fie spectaculos, mai ales că în echipa antrenorilor va fi și Theo Rose, o artistă extrem de apreciată de români. Despre frumoasa cântăreață a vorbit chiar Smiley, care are doar cuvinte de laudă la adresa șatenei. Oare cum va reacționa Gina Pistol?

Pro TV face ultimele pregătiri pentru noul sezon „Vocea României”. Emisiunea fenomen este pe cale să înceapă și vine cu noi surprize atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. De curând, au fost dezvăluiți cei cinci artiști care vor îndruma tinerele talente, noutatea fiind două personalități care fac echipă. Este vorba despre Theo Rose și Smiley. Vedetele nu vor împărți doar platoul de filmare, ci și scaunul antrenorilor. Iubitul Ginei Pistol și-a spus părerea sinceră despre noua colegă de show.

„Vocea României” va începe în toamnă. Spectacolul de talente nu va apărea pe post oricum, ci cu schimbări destul de mari. Smiley a oferit detalii din interior. Ce crede despre Theo Rose, noua lui colegă de platou?

„În primul rând, echipa mea e mai numeroasă acum, o am și Theo Rose lângă mine. Cred că e ca o armă secretă pentru mine. Noi avem scaun cu buton comun, facem echipă. Colaborăm cu Theo. Noi am pus ochii pe ea de când era mică. Dar ne bucurăm foarte mult pentru succesul ei și cred că e o voce foarte importantă din noua generație. Mie, după ce am văzut-o la „SuperStar”, mi-a plăcut foarte mult. Știe să vorbească, știe să fie pe scenă. Este o prezență solară. Este o femeie frumoasă, foarte talentată. O voce foarte bună. Am vorbit și cu producătorii când am văzut-o la casting, am căzut de acord că e foarte mișto și am zis „O.K.”, să încercăm ceva ce n-am mai încercat până acum.”, a mărturisit celebrul cântăreț, potrivit Click!.