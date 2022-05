De ce Theo Rose nu își va lua vacanță în 2022. Anunțul artistei e clar

Oamenii obișnuiți se gândesc la vacanță de două ori pe an, dar cu siguranță vedetele noastre își permit să plece în locuri exotice de câte ori simt nevoia de câteva clipe de relaxare. Iată că Theo Rose știe deja că nu își va lua vacanță anul acesta. Tânăra cântăreață le-a mărturisit fanilor cum arată agenda ei. Ce planuri are fosta concurentă de la Bravo, ai stil? Iată mărturiile vedetei!

Theo Rose se bucură de un succes răsunător în special de câțiva ani. Cântăreața este o prezență apreciată pe micile ecrane, la evenimente, dar și în mediul online.

Ea este una din cele mai îndrăgite soliste de la noi, calitate care vine la pachet și cu o agendă plină de angajamente. Proiectele se țin lanț de ea orice ar face, dar cu toate astea este fericită că face ce îi place și că și-a atins visul.

Nenumăratele proiecte și concerte nu o lasă să respire, motiv pentru care nu își poate face planuri de vacanță cel puțin până anul viitor.

„Theo Rose nu mai are vacanță. Nu are vacanță mult timp de acum.(…) E muncă până cel puțin la anul. Nici nu vreau să mă gândesc la vacanță.

Cântăreața a fost în atenția fanilor mai ales săptămâna aceasta după ce a publicat o poză pe rețelele de socializare. Cei care o iubesc au reacționat imediat, crezând că fotografia este editată. Un internaut a acuzat-o pe Theo că și-a editat pozele, iar cântăreața a venit imediat cu un răspuns.

„La poza aia, era vorba despre o rochie pe care am purtat-o la videoclipul respectiv, care avea niște volane la spate și din profil așa volanele alea se vedeau cumva nenatural, ca și cum aș fi fost decupată.

Faza e că eu, deși am pus două poze una după alta, dar nu cu gândul să se vadă totuși că nu e nimic editat, eu am pus rafală de poze pe Instagram și cu toate astea am primit un comentariu în care mi s-a spus că m-am editat greșit, că nu am reușit să șterg și volanul ala din rochie. Părea că mi-am micșorat posteriorul, deși la mine se știe că nu de asta e nevoie”, a explicat Theo Rose, pentru sursa citată.