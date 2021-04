Ce probleme grave de sănătate are Mellina după Survivor România 2021: ”M-am umflat toată”

Competiția Survivor România ține cu sufletul la gură telespectatorii români, patru zile pe săptămână. Conflictele din taberele Războinicilor și Faimoșilor, jocurile pentru recompensă și comunicare precum și Consiliile tensionate de nominalizare și eliminare fac din Survivor cel mai urmărit reality-show din România. Ce a pățit Mellina după ce a plecat de la Survivor. A spus tot.

Concursul Survivor România a ajuns la jumătatea drumului, iar acum, în competiție, au rămas cei mai buni dintre cei mai buni, susțin urmăritorii emisiunii fenomen. Deși au avut probleme de sănătate, mai mult sau mai puțin grave, concurenții de la Survivor România au luptat în fiecare zi pe traseu și au dat tot ce era mai bun, pentru a rămâne în lupta pentru marele premiu al sezonului doi.

Cu toate acestea, competiția a fost mult mai grea pentru fete, întrucât concurentele de la Războinici și Faimoși s-au confruntat cu diverse probleme care le-au provocat dereglări hormonale serioase. Roxana Nemeș, Mellina și Elena Marin se numără printre „ghinionistele” care au avut mult de tras. Cântăreața Mellina, în vârstă de 34 de ani, a povestit ce a pățit după ce a fost eliminată, pe 11 aprilie, de la Survivor România.

Eu m-am bucurat foarte mult de tot ceea ce am trăit în „Survivor România”. Nu am avut o problemă cu igiena, aveam marea aproape, înotam foarte mult, aveam soare și natura care este foarte curată în Republica Dominicană. Din fericire nu am avut probleme de sănătate. Singurele probleme pe care le-am avut au fost dereglările hormonale. M-am umflat foarte mult într-un timp foarte scurt”, a declarat Mellina, în exclusivitate pentru click.ro