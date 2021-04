Ana Porgras a făcut anunțul pe care fanii Survivor România îl așteptau: ” N-am crezut vreodată că voi spune asta”

Fosta Faimoasă Ana Porgras și-a lăsat fanii mască! Ce declarații inedite face acum fosta gimnastă, la aproape o lună de când s-a întors în România. Fanii au sărit de fericire, pentru că așteptau demult ca lucrul acesta să se întâmple.

Plecarea Anei Porgras de la Survivor România i-a șocat pe fanii emisiunii. A fost considerată una dintre cele mai bune concurente din competiția din Republica Dominicană și la începutul lunii aprilie a fost eliminată din competiție, după ce a fost nominalizată de Jador, la Consiliu.

Deși fanii au încercat să o aducă pe fosta gimnastă înapoi la Survivor, semnând o petiție online, acest lucru nu s-a întâmplat. Ana Porgras își susține, în continuare, foștii colegi de la Faimoși chiar dacă nu mai participă activ la jocuri. Cu toate astea, Ana a declarat într-un interviu exclusiv pentru Click faptul că s-ar întoarce și mâine la Survivor România, dacă ar putea.

Deși a trecut aproape o lună de când a plecat din de la Survivor România, frumoasa Ana Porgras recunoaște că nu l-a iertat pe deplin pe Jador pentru faptul că a nominalizat-o spre eliminare, deși spune că nu-i judecă fapta.

Cred că așa trebuia să se întâmple. Am stat și m-am gândit mult la asta când am ajuns acasă, poate ar fi trebuit să mai rămân, însă lucrurile s-au așezat astfel încât eu am ieșit bine din competiția asta. Am pierdut pe o parte, dar am câștigat mai mult pe de altă parte, am câștigat simpatia unui numar impresionant de oameni. Nu cred că aveam șanse să câștig „Survivor România”, dar aveam șanse să ajung în finală.

Jador cred că s-a gândit că lumea de acasă mă susține și că nu voi fi eliminată. Nici nu știa pe cine să propună. Nu-l judec pentru ce a făcut, nici nu sunt împăcată sută la sută cu ceea ce a făcut. Nu îi port pică, nu am acest sentiment nici pentru oamenii care mi-au făcut mai mult rău.”, a declarat Ana Porgras, în exclusivitate, pentru click.ro.