Ce probleme grave are Roxana Nemeș. Faimoasa de la Survivor, aproape de operație?!

Faimoasa de la Survivor, aproape de operație?! Cum se simte Roxana Nemeș, după ce a descoperit că are probleme cu bila. Care este starea de sănătate a Faimoasei artiste și ce tratament urmează, la recomandarea medicilor.

Din ce în ce mai mulți concurenți par să aibă probleme de sănătate la Survivor România. După ce manelistul Jador s-a accidentat grav la genunchi, acum două săptămâni, și a fost nevoit să se interneze la spital, acolo unde se recuperează după incident, un nou concurent din tabăra Faimoșilor se plânge de probleme de sănătate. Frumoasa Roxana Nemeș este îngrijorată din cauza problemelor pe care le are cu bila.

Artista și-a făcut o serie amănunțită de analize, iar rezultatul a fost unul clar: blondina are probleme cu fierea și este în pericol de a părăsi competiția, dacă starea sa se va agrava. Înainte de începerea competiției, Roxana Nemeș a fost întâmpinată de prezentatorul de la Survivor Daniel Pavel și întrebată care este starea ei de sănătate. După Consiliu, blondina s-a întors la spital pentru a continua tratamentul recomandat de către medici.

„Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum. O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rau și am nevoie de odihnă din ce am înțeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea.”, a declarat Roxana Nemeș la Consiliul de la Survivor România.