Momente cumplite pentru Jador la Survivor România. Este grav ce a pățit

Jador a fost dus de urgență la spital, în ediția din 28 februarie a concursului ”Survivor România”, după ce s-a accidentat în timpul unui joc. A fost nevoie de o ecografie abdominală, după ce a acuzat dureri puternice în zona stomacului. El a revenit pe traseu rapid, dar pare că ghinioanele se țin lanț de el, în ediția din 5 martie accidentându-se din nou, dar la picior. Cântărețul a fost scos din apă de coechipieri și verificat de medic.

În această seară, 5 martie, urmează un nou joc de imunitate între cele două tabere, cea roșie și cea albastră, unde concurenții își vor disputa timpul de stat în competiție. Urmează noi eliminări. Echipele vor avea parte de un traseu atât pe apă, cât și pe uscat, unde în final vor fi nevoiți să-și adune concentrarea pentru ultima și cea mai grea parte a meciului, îndemânarea.

Dinamică, alergare, răsturnări de situație și un finisaj foto. Diseară vom urmări o luptă crâncenă, care va fi marcată de accidentarea lui Jador la picior, în urma unui salt necontrolat în timpul concursului, în încercarea de a sări de pe un obstacol pe altul.

Noi probleme la Faimoși

Andreea Antonescu: Avem posibilitatea și bărbăția de a ne spune lucrurilor pe nume.

Starlin: Ei acolo nu dau încredere în niciuna dintre fetele lor.

Roxana Nemeș: Fără să știe exact cu cine luptă sau poate simțea el de la început care-i mai periculos pe acolo.

Majda a părăsit ultima dată jungla

„Simt o eliberare, număr secundele până când voi urca în avion şi voi reveni în ţară. Mi s-a dat telefonul înapoi, primul mesaj era de la fetiţa mea, Jaqueline, care mi-a scris: «mami, nu mai pot de dorul tău!» Am o satifacţie mare pentru că oamenii au crezut în mine, am găsit multe mesaje de încurajare. Oamenii au văzut în mine o luptătoare. Am dormit cu şobolanii, dădeam la o parte şerpii cu mâna. Este o competiţie foare dură, nu mă aşteptam să fie atât de greu”, a declarat vedeta, direct din Republica Dominicană, printr-o transmisiune prin Skype în emisiunea ”Teo Show”.