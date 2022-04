Ce probleme de sănătate au Gabriela Prisăcariu și fiul ei. Dani Oțil sigur suferă

Ce probleme de sănătate au Gabriela Prisăcariu și fiul ei. La câteva săptămâni după ce a fost grav răcită ea și fiul ei, cei doi nu au o stare de sănătate prea bună. Soția prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani le-a mărturisit fanilor din mediul online prin ce momente trec ea și micuțul Luca Tiago.

Gabriela Prisăcariu a mărturisit că nici ea și nici fiul ei nu se simt prea bine. Cei doi au răcit din nou, deși în urmă cu câteva săptămâni acuza aceeași stare de rău din cauza unei viroze. În plus, Gabriela Prisăcariu a povestit că, la fel cum s-a întâmplat data trecută, mai întâi a prezentat simptome de răceală micuțul Luca Tiago, apoi ea, semn că a luat virusul de la fiul ei, în timp ce îl îngrijea.

Cei doi se tratează acasă, după ce, în prealabil, soția lui Dani Oțil a luat legătura cu medicul de familie și cu medicul pediatru.

„(…) A, da. Am răcit foarte tare. Mai întâi a făcut bebe muci, apoi am făcut și eu muci. După a făcut iar el, suntem praf. Avem niște nopți grozave. Am nevoie de foarte multă cafea.”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe contul său de Instagram.