Ce poze are Dani Oțil în telefonul personal. Comparația pe care a făcut-o cu Adi Minune

Ce poze are Dani Oțil în telefonul personal. Prezentatorul matinalului Neatza cu Răzvan și Dani a făcut dezvăluirea în cadrul ediției de azi a emisiunii, amintind de experiența prin care a trecut manelistul Adi Minune, căruia hoții l-au lăsat fără telefon, dar și de modul în care acesta a și-a recuperat bunurile, oferind și un „bonus de profesionalism” hoților.

Dani Oțil a dezvăluit în ediția din 6 aprilie 2022 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, că i-a plăcut mult modul în care manelistul Adi Minune și-a recuperat bunurile furate de hoți din mașina sa, făcând și anumite precizări.

„Mie mi-a plăcut cum a explicat Adi Minune cum și-a recuperat telefonul atunci când i-a fost furat, plus suma de 2000 de euro. A dat banii, a dar și în plus pentru profesionalism, dar l-a recuperat.

Daca Adi Minune are poze intrigante în telefon și eu nu, asta mă roade. Eu nu am ăn telefon poze de care mi-ar fi frică să iasă în spațiul public. Am trei poze cu bebele și cu mă-sa îmbrăcată”, a spus Dani Oțil azi.