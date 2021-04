Ce probleme are Adela Popescu în a treia sarcină. Dezvăluiri neașteptate ale vedetei Pro TV

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt nerăbdători de a deveni părinți pentru a treia oară. Alexandru și Andrei își vor întâmpina frățiorul la mijlocul verii. Dezvăluiri neașteptate ale prezentatoarei de la Vorbește Lumea. Ce probleme a început să dezvolte frumoasa Adela Popescu în cea de-a treia sarcină.

Actriță, prezentatoare TV, soție perfectă, prietenă și colegă de admirat și mămică eroină, Adela Popescu le-a bifat pe toate. Vedeta și Radu Vâlcan trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. La mijlocul verii lui 2021, moderatoarea de la Vorbește Lumea va naște cel de-al treilea băiețel, lucru care o emoționează și acum pe frumoasa blondină.

Cei doi fericiți părinți abia așteaptă venirea pe lume a frățiorului lui Andrei și al lui Alexandru.Până acum, Adela Popescu a fost tare norocoasă și avut o sarcină liniștită, în grafic. De puțin timp încoace, se pare că bebelușul din burtică își face simțită prezența și consumă mult din energia mămicii sale.

Prin urmare, vedeta de la PRO TV acuză anumite stări de somnolență, care o determină să se miște și mai greu. Din fericire, totul este bine, în rest, iar Adela abia așteaptă luna iulie a acestui an, când își va ține fiul în brațe.

La începutul anului 2021, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au răsfățat cu o vacanță de vis în Maldive, acolo unde s-au întâlnit cu buna ei prietena Laura Cosoi și soțul acesteia. Nostalgică fiind, diva a postat o fotografie mai veche din concediu, pe Instagram.

Și, pentru că se apropie vara cu pași rapizi, vedeta PRO TV le-a mărturisit prietenilor săi virtuali că simte nevoia unei excursii sau a unui sejur exotic, pe o plajă cu nisip fierbinte și cocktailuri la ordinea zilei. Actrița a postat o fotografie mai veche de când

„Ce as vrea acum? Sa mananc pepene rosu cu picioarele infipte in nisip. Radu sa ma intrebe daca vreau si papaya in timp ce bea a doua cafea. Sa nu fie muzica pe fundal, doar niste chicoteli de copii liberi. Mi-as dori o vacanta. Si daca nu plecam curand intr-una, pentru ca nasc la mijlocul lui iulie, cred ca singura balaceala de care o sa am parte va fi in baia de acasa. Si ce e rau in asta? Sanatosi sa fim 😅”, a completat frumoasa blondină pe contul său de Instagram.