Ce a observat Radu Vâlcan la soția lui, Adela Popescu, de când a rămas însărcinată

Radu Vâlcan și Adela Popescu se pregătesc să devină părinți pentru a treia oară. Ce a observat celebrul prezentator de la „Insula Iubirii” la soția sa? Lucrurile s-au schimbat de când a rămas din nou însărcinată.

Celebrul cuplu de actori și prezentator de televiziune se bucură din nou de momente extraordinare. Aceștia se pregătesc liniștiți pentru perioada în care familia lor se va mări din nou.

Cunoscutul moderator al emisiunii „Insula Iubirii” i-a făcut o declarație de dragoste patenerei sale pe care o vede mai frumoasă pe zi ce trece. Bărbatul a fost cât se poate de original, iar prin cuvintele sale a reușit să emoționeze pe toată lumea care îl urmărește pe rețelele de socializare.

Radu a mărturisit cât este de fericit pentru faptul că soția sa urmează să-i aducă pe lume cel de-al treilea moștenitor, terminând cu un detaliu care i-a topit pe internauți, spunându-i Adelei cât de frumoasă este.

”Dacă m-ar întreba cineva ce dietă aș prefera, aș răspunde cu poza asta. Mănâncă mult și e mai frumoasă ca oricând…❤️”, a spus prezentatorul de la Insula Iubirii pe pagina lui de Instagram. „Mananca mult?! Vezi ca burta, in mare parte, e din vina ta 😅”, a răspuns fosta prezentatoare de la „Vorbește Lumea” la descrierea soțului.

Cele două vedete își doreau foarte mult o fetiță, mai cu seamă Radu, dar iată că cel de-al treilea copil o să fie tot băiețel

„Copiii nu mai erau de două luni la școală, la grădiniță. Am ales o destinație foarte sigură. Vin niște echipe în cameră, am făcut patru teste în vacanță toți. Noi și când avem ajutoare și când nu avem, tot cu copiii plecăm în vacanță. Nu am grețuri, nu mi-a fost rău aproape deloc. Sunt însărcinată în 17 săptămâni. Soțului meu îi place mai mult de mine însărcinată. Cel mai amuzant lucru este că avem tot băiat. Acum, tot cât investești în ei, în educația lor, dacă nu iau o nevastă care să te placă, adio! Mi-a plăcut reacția soțului meu după ce am venit de la analize: acum o să avem 4 copii. Pentru că mai încercăm până ne iese o fetiță, ai prins-o, Cove, pe asta? Mulți mă întreabă: dar sigur nu este fetiță? Decât un băiețel… așa, mai bine un băiețel onest. Uite, Laura Cosoi are două fetițe, are și ea nevoie de gineri”

Adela Popescu