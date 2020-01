Ce planuri de nuntă are Bianca Drăgușanu. Soția lui Alex Bodi va schimba nu una, nu două ci… 15 rochii de mireasă

Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce planuri de nuntă are, precizând că vrea să poarte la marele eveniment nu una, nu două, ci… 15 rochii de mireasă. Invitată în emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV, vedeta vorbit și despre certurile din trecut cu Alex Bodi.

Ce planuri de nuntă are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și-a dezvoltat o afacere profitabilă cu rochii de mireasă, astfel că nu va avea o problemă cu alegerea rochiei pentru nunta ei. Vedeta și-a ales o rochie de 6.500 de lei, dar spune că va purta mai multe în marea zi.

„Îmbrăcată în rochia de mireasă am fost de 69 de ori. Simt că nunta mea se va întâmpla chiar aici, în castelul din inima Bucureștiului. Acum am găsit și rochia de mireasă, de prințesă. Eu oricum vreau să fac din nunta mea o prezentare și voi schimba nu doar trei rochii de mireasă, ci 15 rochii. Locația am găsit-o, prințesă în castelul potrivit. Am o trenă de un metru jumătate, rochia are vreo 15-20 de kilograme, e o rochie confortabilă, aș putea să dansez fără probleme la nunta mea. Pentru momentul religios aș alege totuși o rochie cu mâneci. Sunt mamă, sunt sportivă, sunt femeie de afaceri, sunt și soție”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Vedeta a mai spus că Alex Bodi nu va avea niciun cuvânt de spus când va trebui să aleagă rochia de mireasă și a precizat și ce anume nu va fi ea niciodată.

„Mai sunt lucruri care nu sunt și nu voi fi niciodată. Nu amantă, nu… sunt lucruri, dar mai bine nu vorbim despre ele. Pe mine nu mă interesează părerea lui (n.r. Alex Bodi), eu sunt mireasa și trebuie să mă simt eu bine. Soțul meu nu are niciun cuvânt de spus în privința rochiei de mireasă.

Nu vreau să vorbesc despre ce a fost anul trecut. (Scandalurile cu Alex Bodi) Pot să vă spun că sunt un om fericit și binecuvântat pentru că fac ceea ce îmi place și câștig bani din asta. Orice s-a întâmpla pe lumea asta, eu știu că mă mărit. Cu cine, rămâne de văzut. Momentan eu sunt căsătorită, sper să ajungem și la altar. Nu am nași, vorbisem cu cineva de la Constanța, dar am rămas fără nași. Poate luăm două perechi de nași. Fetița mea va fi domnișoară de onoare, va purta trei rochițe care să semene cu ce poartă mami”, a spus Bianca.