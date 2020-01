Greșeala care o poate costa căsnicia pe Bianca Drăgușanu. Alex Bodi a spus clar ce nu poate ierta vreodată

Bianca Drăgușanu ar putea să eșueze și cu cea de-a doua căsnicie. Ce l-ar face pe Alex Bodi să pună stop mariajului cu fosta asiatentă păcătoasă? Nu ar accepta asta nici dacă e vorba despre blondină.

Relația dintre Bianca și Bodi a ajuns într-un punct extrem de frumos. Cei doi petrec mult timp împreună, se cunosc din ce în ce mai bine și pare că blondina are în sfârșit viața perfectă pe care și-a dorit-o. Recent întorși din vacanța de Crăciun prelungită, amorezii au trezit din nou interesul tuturor.

După ce fanii au stat o perioadă fără să audă poveștile picante cu care erau obișnuiți, Bodi a dezvăluit de curând cum și-ar pierde interesul și n-ar mai lupta pentru mariajul cu Bianca. Acesta a vorbit cu sinceritate despre povestea extrem de controversată de dragoste pe care o trăiește alături de fosta soție a lui Victor Slav. Singurul lucru pentru care ar pune stop căsniciei cu fosta prezentatoare de televiziune este înșelatul.

„Nu aș accepta înșelatul. Trădarea poate fi nu neapărat fizică. Minciuna, ipocrizia m-ar deranja pe mine foarte tare. Nu îmi doresc să plătesc cu aceeași monedă pentru că și eu am făcut greșeli și poate nu am fost „răsplătit” cu aceeași chestie. Toți greșim, e uman să greșești. Într-o relație, pot fi orice. Și rău și bun, prieten, amant, soț, cel mai mare clovn posibil. Pot fi și cel mai mare dușman, sunt răzbunător. Gelozia apare involuntar. Nu am parte cu Bianca pe chestia asta, mi le spune mie, când i se pare ei sau vede ceva din exterior, dar nu prea face. De exemplu, mergi la o cină, vine cineva, se așază lângă ea și poate nu știe că sunt cu ea sau poate îi trimite cineva un buchet de flori… Gelozia poate fi și provocată intenționat. Eu încerc să fiu liniștit și să explic”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Teo Show)