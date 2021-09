Ce plan major are Ionuţ Dolănescu pentru vila pe care a moştenit-o de la tatăl său FOTO (exclusiv)

Iată ce plan major are Ionuț Dolănescu pentru vila moștenită de la tatăl său. El a luat o decizie importantă în privința imobilului care valorează peste un milion de euro și pe care l-a moștenit de la regretatul Ion Dolănescu.

Ionuț Dolănescu a rămas cu vila tatălui său din strada Caimatei, din centrul Bucureștiului, și a decis să se stabilească în această locuință. Însă artistul de muzică populară spunea în urmă cu ceva timp pentru Impact.ro că are mult de investit pentru reamenajarea imobilului.

“Am decis să mă stabilesc în casa copilăriei mele, în casa tatălui, de pe strada Caimatei. Ca atare, am luat legătură cu un arhitect şi am ajuns amândoi la concluzia că locuinţa are urgent nevoie de îmbunătăţiri.

Nici nu mă miră, fiindcă imobilul are peste 100 de ani vechime, iar tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei în ultima perioadă a vieţii sale”, spunea Ionuţ Dolănescu pentru impact.ro.