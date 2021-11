Ce plan are Andreea Bălan de Revelion 2022. Artista a făcut anunțul chiar azi

Andreea Bălan a venit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde a interpretat piesa ”Soare după nori”, după noul ei album, al 13-lea din carieră.

Andreea Bălan a interpretat noua piesă ”Soare după nori”, dar a vorbit și despre noul album și despre planurile sale. Artista speră ca de Revelion să poată cânta însă a spus și ce alternativă are, dacă nu vor fi concerte.

”Albumul se găsește în magazine, e și în format fizic, este al 13 album din carieră și are 13 piese. Este motivațional și cred că oamenii se vor regăsi în fiecare piesă. Sunt foarte bine. Copiii sunt acasă, sunt și la grădi. Am fost în vacanță, în Egipt. Nu prea stau la soare, am grijă de pielea mea. Pregătesc un proiect cu trupa Andre. De Revelion voi face un mare party acasă dacă nu vor fi concerte. Eu sper să fie concerte, totuși„, a spus Andreea Bălan în ediția de azi a emisiunii.