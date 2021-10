Cât plăteşte George Burcea chirie şi de ce a ales un apartament mai luxos. A făcut totul pentru fiicele sale EXCLUSIV

De când a divorțat de artista Andreea Bălan, George Burcea face tot posibilul pentru a fi un tată model și resposansabil pentru fiicele sale Clara și Ella. Ce eforturi a făcut actorul pentru micuțele lui prințese.

Divorțul de Andreea Bălan și relația cu frumoasa Viviana Sposub i-au adus multă notorietate lui George Burcea. Controversatul actor și jurata de la Te Cunosc de Undeva au păstrat o relație cordială de dragul celor două fetițe pe care le au împreună, Ella și Clara.

Deși fetițele locuiesc alături de mama lor, George Burcea face tot posibilul pentru a petrece cât mai mult timop alături de minunile din viața lui. Și, ca orice tată matur și responsabil, actorul face eforturi considerabile pentru a le oferi fiicelor sale tot confortul și toate condițiile de top de care au nevoie.

Potrivit surselor Playtech.ro, George Burcea plătește 550 de euro chirie. Iubitul Vivianei sposub a ales un apartament cochet pentru ca asistenta socială sa confirme magistraților că actorul are toate condițiile pentru ca fiicele sale să poată fi aduse acasă, la sfârșit de săptămână, atunci când petrece timp de calitate alături de ele.

În urma unei anchete, judecătorii și-au dat acordul, iar George Burcea se poate bucura, în voie, de compania fetițelor sale. Actorul a postat recent câteva imagini pe Instastory cu cele mici, în care a etichetat-o și pe iubita sa Viviana Sposub, ceea ce i-a făcut pe fani să bănuiască faptul că focoasa brunetă se înțelege bine cu Ella și Clara.

George Burcea are o poveste de film. După ce părinții săi au divorțat când era doar un copil, tatăl său a plecat alături de doi dintre frații săi, pe care actorul a mărturisit, recent, că i-a cunoscut abia în 2006, când avea 18 ani.

„Am venit singur de la Eforie Sud, am luat autobuz, autocar, eram prima dată în București. Am găsit o casă destul de mare, am strigat la poartă, a ieșit o mătușă care nu m-a recunoscut și am spus „Bună ziua, îl caut pe Cristian, sunt un prieten foarte bun, spuneți-i să vină dacă este aici.

Tremuram, și în buzunarul drept aveam buletinul meu, ca să le arăt buletinul, să mă creadă că sunt fratele lor sau că sunt fiul tatălui meu. Și după vreo 5 minute iese frate-miu și vine spre mine somnoros, se freca la ochi și spune „Da, salut, ce vrei?’.

Mă uit la el si zic „Burcea Cristian? Eu sunt George Burcea, sunt fratele tău’. A leșinat, a leșinat instant. Apoi am intrat în curte, am mers în casă, a venit și mătușa mea. M-au dus într-o cameră unde toată lumea a sărit pe mine și au început să strige la tata și la sora mea, că era cu toții acasă.

A intrat tata și când m-a văzut a zis „Băiatul meu!’ și a leșinat. A intrat soră-mea după 30 de secunde și a zis „Fratele meu!’ și a leșinat peste tata. Și eu eram pe pat, înconjurat de vreo șapte oameni, cu frate-miu care mă strângea de mână de mă învinețise, eu uitând-mă la ei unul peste celălalt leșinați.”, a declarat George Burcea în emisiunea În Oglindă.