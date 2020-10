Ce pensii vor primi, de fapt, românii care au contribuție mai mică de 15 ani. Va fi oribil dacă ești în situația asta

Pensionarii aflați în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă. Astfel, dacă suma rezultată în urma recalculării este sub indemnizaţia socială minimă, aceștia vor putea opta pentru aceasta din urmă, respectiv mai mare.

Câți bani vor primi pensionarii cu o contribuție mai mică de 15 ani. Va fi vai de capul lor

Pensionarii care nu își vor expima opțiunea în termen de trei luni vor rămâne în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivităţii, explică ministerul Muncii. „Din 2021, nu o să mai existe niciun pensionar care să aibă stagiul de cotizare mai mic de 15 ani, aşa cum există la ora actuală. Astfel, aceştia vor rămâne la pensia minim garantată de 640 de lei”, mai spun oficialii ministerului.

De asemenea, pensia minim garantată datează din 2009, astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puţin această valoare. Adică, cei care se încadrează aici vor avea posibilitatea, conform noii legi, să opteze dacă acceptă să rămână în actualul sistem de pensii, însă doar pe baza contribuţiei fiecăruia, fără a mai primi vreun bonus de la bugetul statului.

Pensia va putea fi transformată în indemnizație socială minimă

În prezent, statul completează diferenţa dintre ce ar trebui să primească fiecare, conform contribuţiilor proprii, şi pensia minim garantată de 640 de lei. Alternativa pe care o vor avea la dispoziţie aceşti pensionari este să meargă în sistemul de asistenţă socială, adică să-şi transforme pensia în indemnizaţie socială minimă, renunţând însă la statutul de pensionar, căruia, potrivit Constituţiei, nu i se poate lua sau diminua pensia.

În plus, în comunicat se mai arată că sunt exceptaţi pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă şi au realizat stagiul minim cuprins între 10 şi 15 ani, conform legislaţiei în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie.

Orice pensionar trebuie să aibă cel puțin 15 ani lucrați

Excepţia este valabilă pentru persoanele deja pensionate la data intrării efective în vigoare a legii. În proiectul de lege se mai arată că, pentru a putea deveni pensionar, este necesară o vechime de cel puțin 15 ani. „Persoanele care vor avea o vechime mai mică de la data intrării în vigoare a legii vor primi o indemnizaţie socială şi vor face obiectul unei alte legi”, au adăugat reprezentanţii ministerului.

În ceea ce priveşte pensia minimă, aceasta se va diferenţia în funcţie de anii munciți de fiecare persoană. Astfel, în formula actuală, toţi pensionarii primesc o pensie minimă de 640 de lei, chiar dacă au cotizat 13 ani, 19 ani sau 35 de ani, iar, în 2021, pensia minimă ar fi fost de 853 de lei. Însă, potrivit noii formule de calcul, la o vechime de minimum 15 ani, pensionarul primeşte 45% din salariul minim brut şi 1% din salariul minim brut pentru fiecare an în plus. Se ajunge astfel la departajări clare, în funcţie de numărul de ani lucraţi:

cel cu 13 ani primeşte o pensie de 1.032 lei în 2021,

cel cu 19 ani – 1.176 lei,

cel cu 35 de ani vechime – 1.560 lei.

Ministerul Muncii vrea eliminarea inechităților

De asemenea, ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor care urmăreşte eliminarea inechităţilor dintre cei care au cotizat egal şi primesc pensii diferite, dar şi dintre bărbaţi şi femei, aşa cum se întâmplă în prezent. „Proiectul de lege urmăreşte eliminarea inechităţilor din sistemul public de pensii, care au făcut ca persoane care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceeaşi profesie şi au cotizat egal, să aibă pensii diferite.

De asemenea, se elimină inechităţile din sistem dintre femei şi bărbaţi care au lucrat acelaşi număr de ani, în aceleaşi condiţii şi care au contribuit egal, dar care aveau pensii diferite. Prin actul normativ, pensiile în discuţie se egalizează”, argumentează oficialii ministerului. Modificările din noua Lege a pensiilor vor face diferența între cei care au cotizat la stat între 10 și 15 ani și cei care au cotizat peste 15 ani.

Coizarea minimă de 15 ani aduce o pensie în valoare de 40% din salariul brut

Astfel, cei care au cotizat mai puțin de 15 ani vor primi o pensie minimă, stabilită, într-un procent de 40% din salariul minim brut pe țară garantat. De asemenea, pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară garantat. „Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.

Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o suma mai mare, atunci persoană o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare.

Nu se făcea diferență între anii lucrați

Din cauza acesteia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, prevede textul noii Legi a pensiilor. În cazul persoanelor cu o vechime mai mică de 10 ani și grad de handicap, pensia minimă se stabilește într-un procent de 40% din salariul minim brut pe țară, așa cum prevede nouă Lege a Pensiilor.

Pensia de urmaș se menține în continuare , dar apare ca o noutate de-acum înainte ajutorul pentru soțul pensionar supraviețuitor. Spre exemplu, într-un cuplu de pensionari, în cazul decesului unuia dintre aceștia, supraviețuitorul va primi un ajutor financiar în plus. Ajutprul va fi în cuantum de 25% din pensia partenerului de viață decedat. „Pensia de urmaș se menține și, în plus față de actualele prevederi, apare o nouă prestație. Este vorba de ajutorul pentru soțul pensionar supraviețuitor, care va primi 25% din pensia soțului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie”, se mai menționeaza în actul normativ.