Ce pensie rușinoasă are Viorel Lis. Pe ce o cheltuie acum

Lucrurile nu stau tocmai roz pentru Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei are probleme cu banii, iar starea lui de sănătate este din în ce în ce mai șubredă. Soțul Oanei Lis are o pensie infimă. Câți bani primește lunar, de fapt, Viorel Lis și pe ce o cheltuie.

Când Oana și Viorel Lis s-au căsătorit, toată lumea a acuzat-o pe blondină că motivul principal pentru care a decis să facă o căsnicie cu fostul edil al Capitalei era cel financiar. Însă, anii au trecut, iar Oana Lis le-a dovedit contrariul celor care au criticat-o de-a lungul acestor decade, devenind un adevărat sprijin pentru soțul ei mai în vârstă decât ea cu 35 de ani.

„La bine și la greu” pare să fie deviza Oanei List. Vedeta este alături de soțul ei și acum, după mulți ani de mariaj, când starea lui de sănătate s-a înrăutățit iar din pensia infimă pe care o primește, în fiecare lună, de la stat nu-și mai poate face plăcerile de pe vremuri.

Adio mese la restaurant și jocuri de noroc. Viorel Lis își drămuiește fiecare leu din pensie, pentru a putea supraviețui. Conform soției sale, Viorel Lis primește o sumă de 3000 de lei de la stat, bani care nu le ajung pentru toate cheltuielile zilnice.

Din cauza problemelor sale de sănătate, fostul primar Viorel Lis a fost internat, de curând, la spital iar medicaţia pentru o săptămână l-a costat toată pensia. Oana Lis a început să câştige şi ea bănuți din şedinţele de consiliere psihologică. Problemele pe care le are Viorel Lis au speriat-o pe vedetă, motiv pentru care Oana Lis a început serios să strângă bani la ciorap, pentru zile negre:

„Nu ştiu dacă sunteţi în temă, dar la un AVC minor trebuie să faci RMN. Am dat 12 milioane de lei vechi ca să nu stăm în aşteptare. Medicamentele costă foarte mult, unele sunt subvenţionate de stat. Ia 11-15 pastile în mod normal, însă statul îi dă doar 7 pastile gratuit pentru că are statut de revoluţionar. Are nişte parestezii din cauza statului în casă, s-a atrofiat de la perioada asta sedentară.

Am făcut test Dopller. Dacă nu am fi cheltuit anumite sume de bani, Viorel nu ar mai fi fost astăzi în viaţă. Din fericire am început să câştig şi eu din şedinţele de la terapie. Nu am un salariu aşa mare, pentru că depinde de clienţii pe care îi am. Nu mă pot angaja program întreg deoarece trebuie să fiu cu Viorel tot timpul, să am grijă de el. Am învăţat lecţia asta pentru bătrâneţe. O să-mi strâng bani şi chiar mă gândesc la o pensie privată. Altfel o să păţesc mai rău ca Viorel”, a completat blondina pentru sursa citată.