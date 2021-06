Viorel Lis a strâns o avere frumușică de-a lungul anilor, dar problemele de sănătate îl împiedică să se bucure de bani. Fostul edil al Capitalei este din ce în ce mai îngrijorat cu privire la starea sa de sănătate, așa că s-a gândit la toate pentru ca toate lucrurile și sumele de bani să îi revină unei persoane apropiate.

Viorel Lis se gândește din ce în ce mai mult la ce e mai rău de când problemele de sănătate nu îi dau pace. Fostul edil al Capitalei speră ca soția lui, Oana Lis, să își revină în cazul în care se va întâmpla ceva rău cu el. Pentru a se asigura că partenera ce i-a fost alături timp de mulți ani nu se va confrunta cu probleme, acesta a pus totul la punct dacă va avea loc o nenorocire.

Fostul edil al Capitalei îi va lăsa Oanei toată averea strânsă de-a lungul vieții sale. Ținând cont că blondina i-a fost mereu aproape la bine și la greu, acesta nu vrea să o lase de izbeliște chiar și când el nu o să mai fie. De asemenea, Viorel Lis speră că soția lui își va reface viața și se va bucura de un copil pentru că nu vrea să o știe singură, orice s-ar întâmpla.

Oana Lis a declarat de foarte multe ori că își dorește să devină mămică. Chiar dacă aceasta vrea să adopte un copilaș, procesul este unul lung și mult timp poate să fie pierdut până a ajunge la un rezultat final, dar blondina nu se lasă până când nu se va bucura de propriul copil.

„Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică”, a declarat Oana Lis, în urmă cu ceva timp.