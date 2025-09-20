Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită

Serghei Mizil a revenit recent în atenția publicului odată cu participarea în cel mai nou sezon Asia Express – Drumul Eroilor, unde va face echipă cu Mara Bănică. Excentric, plin de povești savuroase și nelipsit din lumina reflectoarelor, Mizil continuă să atragă atenția prin aparițiile sale. Totuși, în spatele acestui personaj colorat se află o femeie discretă, care i-a fost alături de mai bine de trei decenii: soția sa, Cora.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil

Departe de expunerea constantă a partenerului său, Cora Mizil este o prezență rară în spațiul public. Recent, însă, cei doi au făcut senzație pe rețelele sociale, după ce un videoclip cu un schimb de replici amuzante dintre ei a devenit viral. Cora a demonstrat că are același simț al umorului ca soțul ei, iar discuția dintre cei doi a stârnit zeci de reacții online.

Dacă Serghei Mizil a fost mereu în centrul atenției, soția sa și-a construit un drum personal aparte. În ultimii ani, Cora Mizil s-a dedicat studiului ezoterismului și a mărturisit că a simțit dintotdeauna „energii”, însă abia recent a început să le aprofundeze. A povestit că a trecut prin experiențe greu de explicat și, după ce a studiat intens domeniul, a ajuns să ofere chiar consiliere de două ori pe săptămână.

”Am auzit voci”

„Am simțit mereu energii, dar nu le-am dat importanță. La un moment dat am intrat într-o stare ciudată și am auzit voci, fără să găsesc explicații. A fost un mesaj clar, de la cap până la inimă. Atunci am început să caut răspunsuri. Acum ofer consiliere pentru cei care trec prin experiențe similare”, a spus Cora într-o apariție la „Xtra Night Show”.

În plan personal, Serghei și Cora formează un cuplu solid de peste 30 de ani și au împreună o fiică, Smaranda. Dintr-un mariaj anterior, Serghei mai are o altă fată, Ana. În ciuda stilului de viață nonconformist al lui Mizil, căsnicia celor doi a rezistat timpului datorită libertății și înțelegerii reciproce.

„Nu am de ce să divorțez, pentru că am o relație foarte bună cu soția mea. Nu mă sufocă, mă duc unde vreau, fac ce vreau. Secretul e să nu-ți sufoce partenerul – nici femeia, nici bărbatul”, a declarat recent Serghei Mizil.

Astfel, în timp ce el continuă să fascineze publicul cu povești și apariții spectaculoase, Cora rămâne sprijinul discret din umbră, cu o pasiune neobișnuită și o viață profesională care îi reflectă sensibilitatea aparte.