Ștefan Ciuculescu l-a amenințat pe Zanni la Survivor? „Ori ești bărbat, ori taci din gură!”

Scandalul dintre Ștefan Ciuculescu, Zanni și Sebastian Chitoșcă este departe de a se fi rezolvat. După Consiliul de nominalizare de vineri, 14 mai, cei doi fotbaliști din echipa Faimoșilor au fost protagoniștii unei noi dispute în camp, iar de data aceasta și trapperul li s-a alăturat.

Primul Consiliu de nominalizare al săptămânii a dezlănțuit furia în interiorul echipei roșii. Zanni l-a acuzat pe Ștefan Ciuculescu de faptul că l-ar fi amenințat, iar fostul portar de la Rapid susține că protejatul lui Alex Velea joacă rolul de victimă.

Cei doi concurenți și-au aruncat cuvinte grele, iar Sebastian nu a putut sta deoparte și a intervenit pentru a-l ataca pe colegul său de breaslă.

Ștefan Ciuculescu a mărturisit că se aștepta să fie nominalizat de către o parte din colegii săi din echipa Faimoșilor, din cauza conflictelor anterioare pe care le-a avut cu Zanni și Sebastian.

Sportivul și-a cerut scuze pentru felul în care a reacționat violent în timpul probei din cadrul jocului de imunitate, atunci când s-a năpustit asupra lui Zanni, iar Sebastian Chitoșcă a sărit în apărarea prietenului său. Pe de altă parte, Ștefan susține că scuzele lui Sebastian de la Consiliu nu ar fi fost spuse din suflet:

„A fost un consiliu la care eu mă așteptam să fiu votat. L-am ales pe Sebastian pentru că, atunci când a venit momentul să votez, am promis de când am venit în această competiție că voi vota sportiv. Sebi a adus mai puține puncte ca mine.

Auzi, că am vrut să-l bat pe Zanni sau pe Sebastian. Să fim serioși, am 1.90 m și 80 de kile. Cu ei doi nici nu mă încălzesc. Eu ii răspund nu pentru că e Zannidache, ci pentru că e un concurent la Survivor. Mie nu-mi plac scuzele, ori îți asumi că ești bărbat, ori taci din gură. Am fost împins să fac aceasta reactie dar ma bucur ca nu am ajuns mai departe.”, a spus Ștefan de la Faimoși la Survivor.