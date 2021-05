Sorin Pușcașu, eliminat de urgență de la Survivor România. Ce s-a întâmplat cu Războinicul i-a lăsat mască pe toți

Eliminare șocantă la Survivor România. Sorin Pușcașu de la Războinici a fost eliminat de urgență din cadrul competiției din Republica Dominicană. Daniel Pavel a fost cel care a făcut anunțul. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Consiliu.

Veste șocantă în cadrul Consiliului de nominalizare de la Survivor România. Daniel Pavel a anunțat eliminarea lui Sorin Pușcașu. Războinicul a trebuit să părăsească competiția din Republica Dominicană din cauza problemelor de sănătate. Medicii nu i-au dat voie lui Sorin să mai revină pe traseu, motiv pentru care fotbalistul a plecat din junglă.

Unul dintre cei mai vechi concurenți din echipa Războinicilor a plecat în această seară de la Survivor. Sorin Pușcașu spune că, din păcate, se aștepta ca drumul lui la Survivor să se încheie, deoarece a văzut și el rezultatele nefavorabile ale analizelor medicale.

„Dan, cumva mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele. E destul de grav față de ce credeam eu, sunt destule probleme la genunchiul meu. Am stat 4 luni jumate aici. Psihic am dat dovada ca am dus-o destul de bine. Fizic se pare că nu, deși mi-am dorit, aș fi în stare să îmi risc piciorul pentru echipa asta. Pentru cei care au avut incredere în mine, meritau să mă vadă pe traseu cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Cei apropiați mi-ar fi spus să nu îmi risc sănătatea și să vin acasă. Ce pot să zic este că, așa cum am zis la inceput, nu mă intereseaza finala, ci experiența.

Sorin a declarat că a luat totul pozitiv și a reușit să treacă peste toate greutățile, fiind ambițios din fire. Cât privește lecțiile pe care le-a învățat la Survivor România, Sorin Pușcașu declară că va aprecia, de acum încolo, lucrurile mărunte mult mai mult.

Îmi e foarte greu să vorbesc acum, sunt un luptător și nu vreau să renunț, indiferent că sunt oameni care poate ar fi vrut să mă vadă în situația asta. Ii respect pe toti, aproape pe toți, am cunoscut aici oameni minunați și oameni pe care nu aș vrea să îi am lângă mine, uneori. Mi-am dat seama că unele chestii schimbă persoanele și nu știu de ce. Ar trebui ca fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina în puțin timp și ne vom întoarce la viața reală.

Aprecierea e cea mai importantă lecție. Niște mesaje, care păreau simple, aici au avut impact foarte mare. Acasă îmi dădeau ai mei mesaje pe care le citeam și nu le băgam în seamă. Nu le-am zis alor mei „te iubesc” și aici un mesaj text de la ei m-a făcut să simt cât de importanți sunt ei pentru mine. Abia aștept să ajung acasă să le spun „te iubesc”, pentru că am 30 de ani și nu am avut niciodata curaj să o fac. N-am cuvinte să spun câte am învățat aici, voi fi un om schimbat. Eram vulcanic, impulsiv. Voi fi un om mai bun de acum încolo. Am fost un om corect și mereu am spus ce am simțit.”, a spus Sorin Pușcașu la Survivor România.