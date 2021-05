Ce i-a spus Sorin Pușcașu lui Albert Oprea după eliminarea de la Survivor România. Nimeni nu se aștepta la asta

Eliminare șoc la Survivor România! Sorin Pușcașu a fost nevoit să părăsească emisiunea ce se desfășoară în Republica Dominicană după ce medicii au hotărât că nu mai poate participa la trasee. Pentru a nu își pune în pericol sănătatea, concurentul și-a luat adio de la colegii săi și a plecat acasă, dar ce s-a întâmplat între el și Albert Oprea i-a șocat pe fani.

În echipa Războinicilor a mai rămas un singur concurent intrat încă de la început în competiție, anume Albert Oprea. Al doilea consiliu de imunitate a adus un anunț dureros pentru echipa din Republica Dominicană, ținând cont că Sorin Pușcașu a fost nevoit să se retragă din competiție din motive medicale.

A urmat un moment emoționant printre cei ce au rămas în competiție și Sorin. Acesta a decis să își strângă în brațe colegii, dar a transmis pentru fiecare câte un mesaj. Concurentul și Albert Oprea nu s-au înțeles atât de bine în competiție, așa că au avut parte de numeroase scandaluri. Aceștia s-au jignit, certat și au exagerat cu anumite conflicte, așa că de data aceasta Sorin doar i-a strâns mâna lui Albert, fără a-l lua în brațe la fel ca pe ceilalți.

Sorin Pușcașu a suferit enorm pentru că a fost nevoit să plece de lângă Războinici și să se întoarcă acasă pentru a nu se confrunta cu probleme mai grave de sănătate pe viitor. Trist, dar mulțumit pentru faptul că a ajuns atât de departe în competiția ce i-a pus la încercare limitele, el a transmis un mesaj ce are legătură cu oamenii alături de care a trăit în Republica Dominicană.

„Aș fi în stare să-mi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Mă gândesc la cei apropiați, cu toții mi-au fi spus să vin acasă. Așa cum am zis din prima zi când m-ai întrebat care e scopul meu aici și am spus că mă interesează experiența.

Am luat foamea într-un mod pozitiv. Totul pentru mine a fost pozitiv. Niciodată umorul nu a dispărut. Sunt un luptător, nu-mi place să renunț. Mă bucur că am ajuns până aici, sunt în ultimii 6. Îi respect aproape pe toți, am cunoscut oameni minunați, am cunoscut și oameni pe care nu aș vrea să-i am lângă mine uneori, ar trebui fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina și începe viața reală.”, a zis acesta, citat de Wowbiz.