Ce operații estetice are Mihaela Rădulescu, de fapt. Diva de la Monaco arată incredibil la 52 de ani

Iată ce operații estetice are Mihaela Rădulescu, ”diva de la Monaco”, de fapt. Ea a arată impecabil la vârsta de 52 de ani și este într-o formă fizică de invidiat.

Mihaela Rădulescu, detectiv în emisiunea Masked Singer, de la Pro TV, nu mai are nevoie de nicio prezentare. La vârsta de 52 de ani, trupul și chipul vedetei arată extraordinar, de parcă vârsta este doar un număr. Într-un interviu, aceasta a vorbit despre intervențiile chirurgicale pe care le-a făcut.

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes.”, a declarat Mihaela Rădulescu.

De altfel, se consideră o perspană asumată, fapt pentru care este dispusă să vorbească despre fiecare operație estetică în parte.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara.

Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a mai spus vedeta de televiziune.