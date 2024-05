Ce obișnuia să facă Adina Buzatu la întâlniri? Obiceiul care îi enerva pe cei din jurul său: „Am renunțat la asta” VIDEO EXCLUSIV

Adina Buzatu este una dintre cele mai apreciate creatoare de modă, fiind specializată în vestimentația masculină. În anul 2006 a lansat un concept care a ajuns să fie cunoscut în scurt timp în întreaga țară. Vedeta a devenit în scurt timp un reper în materie de eleganță și rafinament. Așadar, munca îi ocupă foarte mult timp. Adina Buzatu ne-a oferit un interviu exclusiv despre schimbările pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Adina Buzatu are o poveste de viață impresionantă. Vedeta este o femeie independentă și puternică, reușind încă de la vârsta de 20 de ani să aibă propria afacere. Adina a devenit mamă la o vârstă fragedă, însă și-a crescut copilul cu responsabilitate.

Chiar dacă s-a separat de mulți ani de tatăl fiicei sale, aceasta afirmă faptul că au reușit întotdeauna să aibă o relație decentă, de dragul Sarei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Adina Buzatu ne-a vorbit despre afacerea sa:

Am sute de mesaje de la clienți, de la soțiile lor, de la tineri pe care îi îmbrac pentru banchete și majorate.”,ne-a declarat Adina Buzatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Fiind foarte solicitată la locul de muncă, chiar și în timpul liber Adina Buzatu primea foarte multe telefoane de la clienții săi. Astfel, ori de câte ori ieșea în oraș, vedeta obișnuia să vorbească la telefon. De ceva timp, celebra stilistă a făcut o schimbare în acest sens, iar atunci când iese în oraș, uită complet de telefon și se axează doar pe întâlnire:

„Timpul liber este destul de puțin. În ultimii ani, am învățat să am grijă de timpul meu liber, așa că în fiecare săptămână merg la teatru, la operă, mă întâlnesc cu un prieten la o cafea. Am perioade când efectiv îmi iau timp și le zic tuturor că două ore mă văd cu cineva, mă așez la masă, nu răspund la telefon.

Eu, înainte, eram de nesuportat. Nu suportai să stai cu mine la masă. Eram tot timpul pe telefon. Acum las telefonul deoparte și două ore se poate. Toată lumea trebuie să înțeleagă!”, ne-a spus Adina Buzatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.