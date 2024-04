Aurelian Temișan, despre căsnicia cu Monica Davidescu. Ce nu a mai spus niciodată despre soția lui: “Nu are legătură cu cea de acasă” VIDEO EXCLUSIV

Monica Davidescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Aurelian Temișan are o carieră de invidiat. Este cântăreț și actor, dar a fost implicat și în numeroase proiecte de televiziune de succes. Cei doi artiști au o relație de 29 de ani și sunt căsătoriți de 15, iar împreună au o fetiță pe nume Dora. Aurelian Temișan și Monica Davidescu au fost prezenți ieri seară, 29 aprilie, la Gala Premiilor Gopo și ne-au oferit un interviu exclusiv despre viața de familie, dar și despre spectacolele lor.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia sunt parteneri atât în viața de zi cu zi, cât și pe scena Teatrului Național din București:

Această piesă este una dintre cele mai spumoase comedii, iar noi, anul trecut, în regia lui Toma Enache, am jucat aici, la Teatrul Național. Între timp, mergem peste tot prin țară, avem spectacole, iar în seara asta vom bucura încă 500 de persoane cu această minunată comedie.

„Am venit aici pentru că vom susține un spectacol, însă nu puteam rata întâlnirea cu Premiile Gopo. Am oferit invitațiile noastre altor persoane. În doar câteva momente, vom urca pe scenă cu spectacolul „Sistemul Perfect”.



În viața de zi cu zi sunt soț și soție, însă la locul de muncă lucrurile se schimbă, iar aceștia tratează totul cu profesionalism. Așadar, Aurelian ne-a dezvăluit cum este Monica, cea de acasă, mamă și soție, dar și cum este Monica atunci când se află pe scenă. Cei doi lucrează împreună de mulți ani, dar au reușit întotdeauna să îmbine viața personală cu cea profesională:

„Unele scene ne ies foarte bine, să știi! Monica de pe scenă nu are legătură cu Monica cea de acasă. Acasă este soție, mamă, prietenă, iar pe scenă este actrița de care am nevoie, ca să îmi dea replicile de care am nevoie, iar noi, la rândul nostru, să putem duce scena la nivelul la care a fost scrisă. Este foarte bine să lucrăm în echipă pentru că facem echipă de 30 de ani.

Avem și spectacole separate, asta nu ne împiedică să ne bucurăm și mai mult atunci când ne întâlnim. Dora vine, în general, la premieră sau când are ea chef. Vine din când în când, pentru că se plictisește. Astăzi, de exemplu, a preferat o ieșire cu fetele. „, ne-a mai declarat Aurelian Temișan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.