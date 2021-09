Ce nu s-a știut până acum despre iubitul Andei Adam. Vedeta a ținut secret un detaliu

Anda Adam a surprins cu noua relație pe care a afișat-o la un timp scurt de la anunțul divorțului. Ce detaliu s-a aflat despre noul iubit al celebrei cântărețe? Concurenta de la ‘Bravo, ai stil’ a ținut totul secret.

Anda Adam trăiește o nouă poveste de dragoste. Aceasta se pare că este foarte fericită lângă afaceristul alături de care s-a pozat și-și face apariția des pe rețelele de socializare.

Vedeta și-a asumat relația și le-a prezentat fanilor câteva fotografii în preajma bărbatului care o face acum fericită. Zilele trec, iar noi informații apar despre prezența masculină din viața concurentei de la ‘Bravo, ai stil’. Joseph, așa cum îi spun prietenii, a mai fost căsătorit în trecut și are o fetiță, conform cancan.ro.

Anda Adam şi Yosif Eudor Mohaci sunt într-o relație de câteva luni bune și nu se feresc deloc de ochii curioșilor pentru că se afișează pe oriunde împreună. Bărbatul se pare că ar fi locuit mai mult timp în Elveția și Franța, iar în România deține mai multe afaceri.

Chiar acum s-a aflat că musculosul Andei a avut parte de o nuntă de vis în anul 2018. Ceremonia a avut loc pe plajă, iar petrecerea s-a ținut în incinta unu hotel de lux din Cipru. Yosif Eudor Mohaci este divorțat de fosta parteneră cu care are o fetiță în vârstă de 5 ani.

Amintim că solista celebră și fostul soț s-au căsătorit pe 7 iunie a lui 2015, iar la moment formau unul din cele mai reușite cupluri. După o căsnicie de 6 ani, povestea lor împreună a ajuns la final. Anda și Sorin au o fetiță împreună și păstrează o relație mai mult decât decentă de dragul acesteia.

Chiar fostul partener al artistei a venit cu un singur mesaj pe acest subiect în care mărturisea că orice om este liber să facă ce dorește cu viața lui. Sorin sublinia atunci faptul că nu o să-și spele niciodată hainele în public, astfel dând de înțeles că nu o să se afle motivul exact al despărțirii.

‘Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!’, a declarat Sorin Niculescu.