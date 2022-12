Ce nu poate face Cristina Cioran cu fiica ei de când s-a despărțit de iubit. Vedeta a recunoscut tot: „Asta nu se va întâmpla probabil” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Cioran și-a îndeplinit visul de adeveni mama, însă relația cu tatăl fiicei sale s-a deteriorat în toamnă, când despărțirea a fost inevitabilă. Actrița se bucură de libertate, își crește cu drag fiica, însă este la mâna fostului partener de viață când vine vorba de plecări în străinătate. Relația cu Alexandru Dobrescu este una imprevizibilă, însă Cristina trage speranțe că fericirea lui alături de actuala iubită îi va asigura și ei liniștea. Cu zâmbetul pe buze și mult umor, actrița a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de tatăl fiicei sale.

Ce planuri are Cristina Cioran după despărțirea de tatăl fiicei sale

Ai o siluetă de invidiat! Când te oprești din slăbit?

M-am oprit din slăbit, acum doar mă întrețin, încerc să mănânc cât mai puțin. Vreau să îți prezint pelerina mea, creație proprie. Și siluera tot creație proprie! După multă muncă și mult stres, pentru că nu m-am decis foarte ușor la o dietă, dar am ales nupo pentru că mi s-a părut cea mai comodă și potrivită mie. Dacă vrei să slăbești nu trebuie să te iei după orice indicație, trebuie să-ți găsești ceva ce ți se potrivește. Eu nu sunt genul care își cântărește mâncarea: 200 grame de piept de pui, trei lulele, două frunze. Nu, mie îmi place să mănânc, sunt gurmandă, sunt mega pofticioasă și nu pot să iau doar așa: un pic! Și atunci am o alimentație care constă în plicuri sau sticluțe deja făcute sau prafuri care se pun în shaker cu apă. Cele calde se pun la microunde sau pe aragaz, în două minute ai și mâncat, te-ai și relaxat. Sunt și dulci și sărate, tot ce trebuie!

Cât ai slăbit?

În total acum 12-13 kg în ceva timp, pentru că m-am oprit la un moment dat, după aceea m-am apucat iar, le-am amestecat, dar nici nu m-am grăbit. Fie ce-o fi, slăbesc când slăbesc. Nu mi-am impus absolut nimic de această dată.

Motivul pentru care Cristina Cioran a plecat de acasă

Pe fond de stres, te îngrași sau slăbești?

Depinde, dacă mănânc mă îngraș, dacă nu mănânc, slăbesc!

Te intreb pentru că ai fost pe punctul de a te căsători, între timp ai pus punct și o iei de la capăt.

Nu am fost pe punctul de a mă căsători. Am declarat în nenumărate rânduri că nu cred în căsătorie, că nu intenționez să mă căsătoresc și nu-mi doresc asta. A fost un moment, habar nu am, al fostului partener care a promovat chestia asta pe instagram și m-am trezit cumva. Nu a existat nicio comandă de inel, nu a existat nimic. Cerută am fost, dar fără inel. Uite, vezi, de asta am plecat de acasă! Nu m-a cerut cu inel, frățioare! Dacă voia să mă păstreze, trebuia să pună inelul aici.

Cristina Cioran: “Fără hârtia notarială semnată de tatăl ei, nu pot pleca cu fetița din țară”

Acum, serios, voi în ce relații sunteți?

Nu știu ce mă întrebi: de ieri sau de azi? Pentru că sunt chestii foarte diferite.

De astăzi să zicem.

De astăzi? Nu suntem în relații așa bune. Mâine s-ar putea să fim în relații mai bune, nu știu!

Ce planuri ai de sărbători?

Mi-ar fi plăcut să plec în străinătate, dar nu am cum. Nu e prea mică Ema, doar că îmi trebuie niște documente specifice, pe care nu am cum să le obțin, orice aș face. Așadar fără hârtia notarială semnată de tatăl ei, nu pot pleca cu ea din țară și asta nu se va întâmpla probabil. O să vadă la un moment dat Europa, cine știe ce o să se mai întâmple. Știi cum scapi de un bărbat și de problemele cu el? Când se îndrăgostește de altcineva! Eu sper din suflet să fie fericit așa cum spune, ca să mă lase în pace!

Știu că e recentă despărțirea, dar la un moment dat te gândești să îți refaci viața….

Ne-am despărțit în octombrie, sunt două luni, adică sunt 60 de zile, nu știu în minute, dacă vrei facem un calcul. Habar nu am, nu mă gândesc deocamdată. Nu o să sar din om în om, dar nici nu o să stau închisă în casă ca văduva.

Cristina Cioran: “Am un proiect de cooking foarte drăguț”

Pe plan profesional ce urmează?

Îmi doresc să urmeze foarte multe, să vedem măcar poate acum că începe un nou capitol, habar nu am, nu știu ce o să se întâmple. Am un plan, am un proiect foarte frumos, dar nu știu dacă voi reuși să îl vând, să îl fac. Am un proiect de cooking foarte drăguț! Știi cum e: femeie cu copil, ce poate să facă? Gătește și ea ceva! Pune și ea ceva în tigaie. Toate îmi ies bine. Ce știu că nu-mi iese bine, nu fac!

