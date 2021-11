Ce nu a făcut Nuțu Cămătaru niciodată, cât Codin Maticiuc a fost lângă el. ”În orice caz, am trăit multe momente interesante”

Codin Maticiuc a venit cu multe surprize pentru fani. Actorul a scris o carte despre viața lui Nuțu Cămătaru. Acesta s-a documentat timp de cinci ani înainte de a lansa noul proiect. Acum, afaceristul a făcut dezvăluiri noi despre protagonistul operei sale.

Codin Maticiuc și-a anunțat admiratorii că o să lanseze o nouă carte în care este explicată viața lui Nuțu Cămătaru. Actorul a făcut dezvăluiri uluitoare. Acesta a mărturisit că, timp de cinci ani, niciodată nu l-a văzut izbucnind în lacrimi pe protagonistul operei sale.

„Eu m-am dus la el în 2017 și am început acest proiect. Am fost cu el la diferite evenimente normale, i-am cunoscut familia. A început procesul, am fost cu el la Curtea Penală. Mi s-a părut fascinant. El a fost acuzat și s-a dus la închisoare 2 ani și jumătate.

Am început să merg la închisoare după el. Cartea se termină cu eliberarea băiatului lui. Am fost acolo, la el acasă, când a venit băiatul și a cântat Salam. Momente impresionante.

Nu l-am văzut plângând, am fost lângă el tot timpul. În orice caz, am trăit multe momente interesante.”, a spus Codin Maticiuc în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.