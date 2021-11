Ce spune Nuțu Cămătaru despre cartea lui Codin Maticiuc: „Nu cred că am făcut eu aşa un mare rău acestei ţări”

Celebrul Codin Maticuc, afacerist, actor și, mai nou, scriitor, a reușit să publice cartea „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”, carte scrisă despre viața interlopului Nuțu Cămătaru. Așa cum declară chiar protagonistul, nu a dorit să fie „promovat cu această carte, nu vreau să se ia nimeni după mine, nici pe copiii mei nu i-am învăţat să îmi urmeze calea”.

Cartea scrisă de Codin Maticiu a fost scrisă în timp, semnatarul cărții petrecând câțiva ani în preajma unui dintre cei mai cunoscuți interlopi din București. Nuțu Cămătaru, la apariția cărții, recunoștea că la insistențele lui Codin Maticiuc a decis să scrie această carte, declarând că nu și-a dorit să se promoveze prin publicarea cărții și nici nu se consideră un exemplu bun de urmat.

Considerat a fi unul din cei mai periculoși interlopi la vremea aceea, Nuțu Cămătaru a reușit să încalce legea de mai multe ori. Totul avea să culmineze cu arestarea și judecarea sa. Sentința magistraților avea să fie de 18 ani de închisoare, o parte din ani de închisoare petrecându-i alături de fiul său, după cum scrie și în cartea semnată de Codin Maticiuc. În declarațiile sale, Nuțu Cămătaru spune că nu se consideră a fi atât de rău pe cât a fost portretizat, dar și-așa a plătit pentru ceea ce a făcut, prin anii de închisoare la Jilava și la Găești.

„Nu vreau să fiu promovat cu această carte, nu vreau să se ia nimeni după mine, nici pe copiii mei nu i-am învăţat să îmi urmeze calea. Mie nu-mi trebuie promovare, eu sunt născut şi crescut în Bucureşti, credeţi-mă că mă cunosc şi pietrele de stradă.

Nu cred că am făcut eu aşa un mare rău acestei ţări, nici că am fost sau sunt uşă de biserică. Dacă am făcut vreun rău, am plătit cu vârf şi îndesat.”, a mai declarat Nuţu Cămătaru, pe Youtube.