Cum scăpau interlopii de poliție cu ajutorul lui Ceaușescu. Povești cu Pian, Nuțu și Sile Cămătaru

Imediat după revoluția din 1989, Constantin Marinescu a fost primul șef a Serviciului de Combatere a Crimei Organizate. Prin intermediul acestei funcții, el a avut ocazia să cunoască un nou val de infracțiuni.

România de după 89 devenise o țară de tranzit pentru traficul de droguri, armament, substanțe radioactive, trafic de carne vie sau mașini furate. Grupările infracționale au devenit clanuri, astfel miliția fiind nevoită să evolueze a devenit poliție.

Comisarul Constantin Marinescu, poreclit de colegii de breaslă, dar și de infractori ”Comisarul Vijelie”, are foarte multe anchete, cazuri și întâmplări de povestit. Așadar, în cadrul unui interviu pentru impact.ro, acesta a vorbit despre cariera sa în Miliție, despre arestările pe care le-a făcut și despre decretele lui Nicolae Ceaușescu care îi grațiau pe infractorii de la acea vreme.

”Comisarul Vijelie” a povestit despre cum și-au început ”Duduienii” sau ”Cămătarii” viața infracțională.

Potrivit Comisarului, la începutul anilor 80, Nicolae Ceaușescu, dădea în fiecare an câte un decret prin care îi grația pe cei care aveau condamnări până în 10 ani de zile. Infractorii care erau condamnați la 5, 7 ani erau puși în libertate după un an de zile când venea decretul.

”Din 1982, Ceaușescu, an de an, dădea câte un decret de grațiere și amnistie. Toți care aveau condamnări până la 10 ani, erau grațiați. Erau condamnați 5 ani, 7 ani, anul viitor venea decretul și erau puși în libertate. Și erau cu miile, zeci de mii, an de an. Și ăștia s-au prins, după al doilea, al treilea decret, cel mai mare pe care l-a dat a fost în 1988, Decretul 11, când au scăpat zeci de mii de infractori, inclusiv cei pentru infracțiuni cu violență, tâlhării, jafuri.

S-a întâmplat ca ăștia, eliberați, să vină să ne și caute. În plus, mai era o treabă care ne omora timpul aiurea. Veneau de la penitenciare, după ce erau puși în libertate, la secțiile de domiciliu și noi trebuia să-i luăm în evidență. Din nou amprentați, fotografiați, venea unu’ de la oficiul forțelor de muncă și stăteai de dimineață până seara să caute loc de muncă pentru fiecare, a povestit Comisarul Vijelie.