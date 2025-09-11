Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică

Căsniciile vedetelor stârnesc mereu interes, mai ales atunci când în spatele poveștii de dragoste se află detalii spectaculoase și neașteptate. Anda Adam, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a trăit recent bucuria unei nunți fastuoase alături de Joseph Mohaci, bărbatul care i-a cucerit inima și cu care împarte acum atât viața personală, cât și planurile de viitor. Dincolo de luxul evenimentului, publicul s-a întrebat cine este, de fapt, noul soț al artistei, ce afaceri are și ce trecut ascunde acesta.

Nuntă fastuoasă și începutul unei noi etape

Recent, Anda Adam și Joseph Mohaci au spus „Da” în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie ce a atras atenția prin stilul libanez și prin opulența detaliilor. Evenimentul a fost unul grandios, unde au cântat artiști consacrați din muzica românească, precum Florin Salam și Tzancă Uraganu. Atmosfera a fost una de poveste, iar alături de cei doi s-au aflat persoanele apropiate din viața lor, marcând începutul unei etape noi pentru artistă și omul de afaceri.

Cine este Joseph Mohaci și ce naționalitate are

Puțini știu însă că Joseph Mohaci este de naționalitate franceză, lucru confirmat chiar de Anda Adam, care l-a descris drept „romantic” și atent. Cei doi s-au cunoscut într-un mod cu totul special, la munte. Artista a povestit ulterior cum prima întâlnire i-a rămas întipărită în memorie:

„Cu logodnicul meu m-am cunoscut la munte, am crezut că voia o poză, a venit să se bage în seamă, nu știa cine sunt. (…) Imediat ce a plecat de lângă mine am zis: wow, ai văzut ce ochi avea tipul ăsta?”.

Întâmplarea a făcut ca drumurile lor să se intersecteze din nou, iar Mohaci, cu ajutorul rețelelor sociale, a reușit să o contacteze pe artistă.

„El e francez și e romantic. (…) Au trecut patru luni și el m-a căutat pe Instagram. Până la urmă am văzut mesajul, era și ziua lui de naștere”, a mai povestit Anda Adam.

Trecutul și prima căsătorie

Înainte de relația cu artista, Joseph Mohaci a mai fost căsătorit. Prima lui soție se numește Ioana, iar cei doi au împreună o fiică, Nicole, care are acum 8 ani. Nunta lor a avut loc în Cipru, într-un cadru spectaculos, însă mariajul nu a rezistat. La doar trei ani de la cununie, au decis să divorțeze, dar au rămas în relații cordiale, pentru binele copilului.

Relația lui Mohaci cu fiica sa a rămas una apropiată, iar Anda Adam a dezvăluit că micuța a fost chiar prezentă la primele întâlniri dintre cei doi. Momentul în care fetița l-a recunoscut pe tatăl ei la recepție a fost unul care a legat și mai mult firul poveștii lor.

Afaceri și viața în străinătate

Pe lângă viața personală, Joseph Mohaci este cunoscut și ca om de afaceri cu proiecte în străinătate. Deși detaliile complete despre activitățile sale economice nu sunt deseori în atenția publicului, implicarea lui în business-uri din afara țării este o parte importantă a imaginii sale. Stabilit de mai mult timp peste hotare, el a reușit să îmbine succesul profesional cu cel personal, iar acum își dorește să construiască un viitor comun alături de Anda Adam.