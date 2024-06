Ce simbolizează buchetul de mireasă ales de Anda Adam. E diferit de tot ce s-a văzut în showbiz până acum

Anda Adam și Joseph Mohaci au fost, sâmbătă, cununați religios de trei preoți la Mănăstirea Cașin, locul având o însemnătate aparte pentru artistă. Potrivit declarațiilor sale, lăcașul de cult nu a fost ales întâmplător, ci este chiar biserica în care părinții au botezat-o. Vedeta a atras toate privirile cu rochia de mireasă gigant, încrustată cu pietre prețioase și cântărind 25 de kilograme! Furori a făcut și buchetul de mireasă unic.

Anda Adam i-a fascinat pe invitați cu ținuta impresionantă, decorată cu cristale și cusută manual în Franța. Apariția spectaculoasă a artistei a fost însoțită de emoții intense, vizibile atât pe chipul ei, cât și al soțului.

Cei doi miri s-au pregătit intens pentru nuntă la un hotel luxos din centrul Capitalei, înainte de a se îndrepta separat către biserică. Anda Adam a mers cu o limuzină albă, însoțită de nașul său, Gerard Ciolacu, în timp ce Joseph și o parte din invitați au călătorit până la mănăstire într-un party bus, pe muzica lui Babasha.

Un alt detaliu important pentru Anda Adam este buchetul de mireasă. Ca să se potrivească cu tema grandioasă a nunții, cântăreața a optat pentru un buchet deosebit, unic chiar!

Buchetul de mireasă al Andei Adam e decorat cu pietre prețioase, pentru a adăuga un plus de strălucire și eleganță evenimentului din viața ei. Mănunchiul a inclus trandafiri în nuanțe delicate de galben și portocaliu, culori care exprimă fericire și optimism. Culorile vibrante și sclipirea pietrelor prețioase au creat un efect vizual fabulos, perfect pentru o nuntă extravagantă, așa cum și-au dorit mirii.

Oana și Gerard Ciolacu au devenit părinți spirituali pentru Anda Adam și Yosif Mohaci. Nașii lor de cununie au venit în România din Las Vegas (SUA), unde locuiesc de mulți ani. Aceștia sunt persoane influente, apropiate și de Anamaria Prodan.

„Eu am trăit în New York, Los Angeles o perioadă, apoi m-am mutat în Las Vegas. Am mai fost ca vizitator (n.r. – în New York), e diferit dintre ce vezi ca turist și ce vezi când locuiești acolo. E o viață normală în Las Vegas. Lumea știe numai de Vegas, dar la jumătate de oră poți merge cu barca pe lac. Este ofertant. Noi avem o viață socială, mergem la show-uri, la fine dining-uri. Când ne vin prietenii mai jucăm și la cazino, în rest suntem oameni normali. E singura dată când joc la o mașinuță sau la o masă. Noi acolo construim case. Este un oraș ofertant, iar Vegasul tot crește. Eu îl ajut cu designul”, a precizat Oana Ciolacu la Xtra Night Show.