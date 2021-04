‘Amza Pellea’, pe scenă la Românii au Talent. Jurații au crezut că nu văd bine: ”Nea Mărine!”

Concurentul care i-a lăsat pe jurații de la Românii au Talent cu gurile căscate. Artiștii au crezut că nu văd bine. Cine este nea Mărin de la Românii au Talent. Românul a povestit că l-a cunoscut personal pe maestrul Amza Pellea. Ce i-a spus regretatul actor.

Fără niciun dubiu, momentul ediției de vineri, 2 aprilie, a fost dat de concurentul Ion Cristina. Actorul în vârstă de 59 de ani a venit tocmai din Timișoara pentru a-l readuce la viață pe regretatul Amza Pellea, printr-un monolog de comedie senzațional. Artistul, de meserie taximetrist, i-a impresionat pe jurați cu talentul său actoricesc, în momentul în care l-a interpretat spectaculos pe nea Mărin pe scena de la Românii au Talent.

Ion Cristina l-a cunoscut pe maestrul Amza Pellea în anul 1980, când se turna celebrul film Nea Mărin Miliardar în Mangalia, acolo unde timișoreanul făcea Marina Militară și a făcut parte din figurația peliculei, pe post de ofițer.

„S-a făcut un casting frumos la noi, la Timișoara, și m-am dus și eu. M-au întrebat „Ce știi să faci, băi băiatule?”, zic „păi, să fac un monolog de comedie de-al regretatului actor Amza Pellea”. Îmi place foarte mult când lumea mă strigă nea Mărin. Și prin piață cînd mă duc cu Veta (n.r. – cum îi spune soției sale, făcând referire la Veta lui nea Mărin din filme). Culmea, pe soția mea o cheamă Domnica, la fel ca pe soția regretatului actor. Făcând armata la Marina Militară, în Mangalia s-a turnat un film (n.r. – Nea Mărin Miliardar), în 1980, și pe noi ne-au folosit ca soldați.

S-a dus unu „nea Mărin e un băiat care vă poate imita”. „Nu există”, zice nea Mărin și mă pune în fața actorului. Nea Mărin era bine făcut, eu era un puștan mic. Am început să-l imit și actorul Amza Pellea a rămas uimit. Zice „măi puștiulică, termini armata și te aștept la București.” Am terminat armata și am venit la București și eram folosit la diverse spectacole ca Sucă, nepotul lui nea Mărin.

Apoi am lucrat la teatrul Ion Creangă, dar am stat foarte puțin. Veta mea cum e geloasă mi-a zis ori cu actoria, ori cu munca. Am zis bine, hai că ne retragem la Timișoara. Și am plecat înapoi în 1986. Regret din suflet că viața mea de artist nu a mai fost. Vreau să ajung să vadă lumea că nea Marin a reînviat cu vorbele.”, a declarat nea Mărin de la Românii au Talent.