Adda și Cătălin au fost eliminați de la Asia Express, deși cei doi au reușit să ajungă în finală. Cei doi au transmis mesaje fanilor lor, pe conturile de Instagram.

Ce mesaje au transmis Adda și Cătălin, după eliminarea de la Asia Express

Adda și Cătălin au format unul dintre cele mai dinamice cupluri de la Asia Express, sezonul 3. Din păcate pentru ei, cursa s-a încheiat, dar în urmă rămân experiențele intense pe care nu le nu vor uita vreodată. Atât Adda, cât și Cătălin au transmis mesaje fanilor lor, după ce cursa de la Asia Express s-a încheiat.

” Ăștia am fost noi: sinceri, uneori prea sinceri! Am trăit cu tot sufletul experiență! Am învățat multe despre noi înșine și despre celălalt, dar cel mai important-ni s-a confirmat că putem trece peste orice greutate ÎMPREUNĂ! ❤

Ne-am dorit mult să jucăm finală mare dar “stelele au decis că pentru noi a fost mai importantă călătoria decât destinația.“ Clișeu- adevaru’ e că am plâns cu muci, am mai înjurat de 5 ori și după m-am resemnat! 😂 Am luptat până la capăt cum am putut noi mai bine și ne bucurăm că am ajuns până în ultimul punct-Taipei! L-am văzut de sus, fericiți că am reușit! Am tras cu ultimele puteri și, în cazul meu, cu ultimii neuroni încă întregi!

”Familia dinamită a reușit să ajungă până în ultima etapă”

Îți mulțumesc, Cătălin, că mi-ai fost și îmi ești sprijin mereu! Sunt o crizadda cu gură mare care urlă și te supără, dar care uită în 5 minute ce a zis și nu mai știe cum să te împace. Dar eu am inimă la fel de mare precum gură! Promit! Sunt o norocoasă că te am da’ și tu ești norocos. O nebună mai mare nu găsești, iar cu mine nu o să te plictisești niciodată. Și la 80 de ani eu o să fac mișto de ține! Dar și tu de mine că știi că nu mă supăr! O să râdem până o să ne zboare protezele, iar nepoții noștri o să zică că suntem pe ciuperci! 😂😂😂 Te iubesc cel mai mult pe ține și pe Alexuțu nostru! Am promis “La bine și la rau” și așa a fost și în Asia Express. Ne-am ridicat unul pe celalat când am căzut. Și, da, tu m-ai ridicat de cele mai multe ori! Nu sunt perfectă, dar important e că recunosc asta și că îmi dau tot interesul să fiu mai bună, să corectez ce e rău și să păstrez ce e bine. Sunt mândră de noi! Și pentru ultima oară —-IUBIREEEEE, TE IUBESC ÎN !#%@ MEA!!! ❤❤❤”, a scris ADDA pe contul de Instagram.

Și soțul ei, Cătălin, a dorit să transmită un mesaj fanilor săi.

”Aici se termină povestea noastră din Asia Express. Cu bune, cu rele, dar cu multă dragoste, familia dinamită a reușit să ajungă până în ultima etapă. Le mulțumesc mult celor care au fost și sunt în continuare alături de noi. Va mulțumesc și vouă, celor care ați făcut că acest show să fie atât de intens și de frumos!”, a scris Cătălin Rizea pe Instagram.