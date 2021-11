Ce mesaje a primit soțul Elenei Merișoreanu, chiar de ziua ei. Artistei nu i-a venit să creadă

Elena Merișoreanu și soțul ei au trecut printr-o sperietură de zile mari în ultima perioadă. Partenerul de viață al reputatei artiste de muzică populară a primit mesaje morbide, care l-au lăsat fără cuvinte. Despre ce este vorba.

Rudele Elenei Merișoreanu au tras o mare sperietură de ziua de naștere a celebrei cântărețe de muzică populară, considerată una dintre cele mai îndrăgite artiste ale României.

Doamna cântului popular românesc a primit mesaje de condoleanțe, în locul unor urări de bine, cu ocazia aniversării celor 73 de ani împliniți vineri, 5 noiembrie. Se pare că foarte mulți români au crezut că Elena Merișoreanu ar fi încetat din viață în urma infectării cu noul coronavirus.

După speculațiile apărute în mediul online conform Elena Merișoreanu ar fi încetat din viață, rudele, familia și cunoscuții artistei au primit telefoane de condoleanțe, în timp ce reputata cântăreață era teafără și sănătoasă, aflată sub supraveghere medicală.

Elena Merișoreanu a mărturisit peripețiile prin care au trecut cei dragi ei în cadrul unei emisiuni televizate unde a fost aniversată, cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani.

„Eu nu știu nimic (n.r – despre speculațiile presupusului său deces), pe soț îl sunau să-i zică condoleanțe pentru soția moartă. Toată lumea mă suna, rudele, colegii, prietenii. Bărbatu-miu a zis: ”Păi am vorbit cu ea acum, când a murit?” Sora mea a făcut tensiune 26. E a doua oară când mă ”omoară” așa, acum vreo doi ani s-a mai întâmplat”, a declarat Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni televizate.

Elena Merișoreanu a fost infectată cu noul coronavirus, deși cântăreața de muzică populară a fost vaccinată cu cele două doze în primăvara acestui an. Artista se află momentan internată la Institutul ”Matei Balş” din Capitală, acolo unde se află sub supravegherea atentă a medicilor.

„Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați.

Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă. Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații…

Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând. Nu mă mai duc la evenimente, doamne ferește!

Aveam evenimente luate în perioada următoare, dar am pus-o pe fiica mea și a dat banii înapoi cui mi-a dat arvună. Păi, cum să mă mai duc? Aveam de terminat CD-ul, de filmat videoclipuri, aveam totul plătit, dar, dacă s-a întâmpat asta, nu mai fac nimic“, a mărturisit Elena Merișoreanu, exclusiv pentru Fanatik.