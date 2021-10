Ce a observat Elena Merișoreanu la medici, cât timp a fost internată cu covid-19. A mărturisit tot

Elena Merișoreanu a fost internată în spital în momentul în care s-a infectat cu Covid-19 pentru a beneficia de îngrijirea medicilor. Vedeta a trecut peste această provocare dificilă, dar abia acum a spus ce a observat când a fost nevoită să stea la Matei Balș.

Elena Merișoreanu s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima perioadă. Cunoscuta cântăreață a vrut să se trateze acasă, dar a apelat la ajutorul medicilor când și-a dat seama că a rămas fără gust și miros, așa că a fost internată timp de 9 zile pentru a se pune pe picioare.

Am chemat salvarea și m-au dus la Matei Balș. Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat.

„Eu m-am tratat inițial acasă șase zile, credeam că sunt răcită. Am sunat medicul de familie și l-am întrebat, nu mă gândeam că am Covid. Nu mai băusem cafeaua de două zile pentru că nu mai aveam gust și miros.

Pe lângă faptul că Elena Merișoreanu a spus că medicii, infirmierele și asistentele de la Matei Balș s-au purtat frumos nu doar cu ea, ci cu toate persoanele care sunt internate în spital, aceasta a observat că toate cadrele medicale aveau răni de la măști.

De asemenea, vedeta a transmis un semnal de alarmă și le-a spus românilor să se vaccineze pentru a nu se infecta cu o formă gravă a virusului. Elena Merișoreanu a recunoscut că a luat Covid-19 când a participat la un eveniment.

„Dragii mei, vaccinați-vă! Eu nu am făcut o formă gravă pentru că m-am vaccinat. Rapelul l-am făcut prin iunie. Eu am luat COVID de la un eveniment unde m-am dus, am cântat 50 de minute și două ore am făcut poze. Noi nu putem sa-i refuzăm la fotografii.”, a mai zis ea.