Cum arată Elena Merișoreanu după ce s-a vindecat de covid-19. ”Sunt un om puternic, gândesc pozitiv, nu am frică”

Elena Merișoreanu a venit cu prima apariție după ce s-a vindecat de coronavirus. Povestea cântăreței este sfâșietoare. Cum a fost această perioadă grea încercată pentru solistă?

Elena Merișoreanu a fost infectată cu COVID-19 la scurtă vreme după ce soțul său a fost și el testat pozitiv cu virusul chinez. Celebra cântăreață a venit să-și spună povestea. Aceasta a spus că s-a simțit rău preț de 6 zile, ulterior a descoperit că nu are gust și miros.

Vedeta a subliniat că a avut noroc de faptul că își administrase schema de vaccin, motiv pentru care a făcut o formă ușoară. Cu toate astea, a ajuns pe mâna medicilor care au pus-o pe picioare.

Cea din urmă a mulțumit medicilor și asistentelor care au tratat-o impecabil, dar și pentru munca depusă în toată această perioadă de foc. Din nefericire, partenerul cântăreței a fost într-o stare mai gravă și a avut plămânii într-un procent de 80%, dar și-a revenit în cele din urmă.

„Abia am ieșit din spital. Nici nu am cuvinte să mulțumesc colegilor cu care poate nu am vorbit ani de zile și care m-au sunat. Cei care nu au fost vaccinați au trecut prin faze foarte grele, eu având vaccinul am avut o formă mai ușoară. M-am dus la spital după ce am stat 6 zile acasă. Mă durea capul, amețeam, transpiram, mă durea în vârful capului. Trece o zi și vine să-mi spună fiica-mea că nu beau cafea.

Am văzut atunci că n-am gust și n-am miros. Am fost la Matei Balș, în fața mea mai erau 10 salvări. Toate scaunele de la camera de gardă erau ocupate. Nu e nimic de glumă, oameni buni. Aveam plămânii afectați 8%, soțul meu a avut 80%. Toți am fost vaccinați. Soțul nu era atunci când a făcut COVID-19. Norocul lui a fost că a stat la țară, a stat la terapie intensivă 3 săptămâni, dar acum e bine.