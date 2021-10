Elena Merișoreanu, în lacrimi. Ce a spus despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghecampf

Elena Merișoreanu este extrem de afectată de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Artista a avut o legătură de prietenie frumoasă cu Ionela Prodan, așa că impresara îi este extrem de dragă și nu își dorește ca aceasta să sufere.

Elena Merișoreanu și Ionela Prodan au fost foarte apropiate, mai ales pentru că interpreta de muzică populară a fost ultima persoană care a văzut-o pe mama impresarei în viață la spital, înainte ca aceasta să își dea ultima suflare. Acum, vedeta a fost alături de Anamaria Prodan la lansarea cărții sale.

Interpreta de muzică populară a povestit că Ionela Prodan a rugat-o să aibă grijă de impresară înainte de a muri. Elena Merișoreanu a mărturisit că este șocată de divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și încă speră că aceștia o să se împace.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune cu rele.

Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea, o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: ‘ai grijă de fetele mele!’ Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț. Încă mai sper că va fi bine.

Știe Dumnezeu! Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click!.