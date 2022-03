Ce mesaj i-a transmis Irinel Columbeanu fostei soții, Monica Gabor. Sigur vei râde și tu

Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj fostei soții. Mulți dintre fanii fostului cuplu au râs copios după ce au văzut ce a putut să-i scrie bărbatul pe pagina unei cărți scrise de el. Ce gest a făcut recent Irinuca pentru tatăl ei? Adolescenta s-a arătat foarte curioasă să afle chiar mai multe despre copilăria ei. ”Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale”, a scris fostul milionar în cadrul unui mesaj adresat singurului său copil.

Irinel Columbeanu are 64 de ani și se bucură de o fiică ce pare că își va găsi cu siguranță un drum bun în viață, dar și de un succes uriaș după cărțile pe care le-a lansat.

Bărbatul a terminat primul volum „Istoriile unui vehement – Ipocrația” din trilogia sa, iar zilele trecute a trimis cărțile și în Statele Unite ale Americii.

Acesta a vrut neapărat ca fiica și fosta soție să se bucure și ele de reușita sa. Mesajul pentru Irinuca a fost unul cu adevărat special.

”Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale, at least în cel de-al doilea volum și forever in my heart (pe vecie în inima mea n.r)”, i-a scris Irinel Columbeanu fiicei sale.