Ce mesaj i-a transmis Ana lui Zanni, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021. Ce frumos!

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor. Imediat ce a avut acces la telefon, gimnasta a ținut să îi transmită un mesaj lui Zanni, cel cu care are o relație specială. Ana Porgras le-a mulțumit tuturor pentru susținere și dragostea transmisă pe parcursul ei la Survivor, cea mai grea competiție sportivă.

Deși multe voci au spus că cei doi ar avea o relație de dragoste secretă, Zannidache a ținut să lămurească lucrurile. Chiar și Jador a afirmat că între cei doi s-ar înfiripa ceva, însă zvonurile au fost mereu negate de ambele părți.

„Ana nu e iubita mea, nu va fi niciodată. Nu am avut niciodată o iubită . Viața mea e o aventură, nu mă pot rezuma doar la o iubită’, a spus Zanni la Survivor.

Pe de cealaltă parte, Ana a fost eliminată din concurs, iar mesajul ei pentru Zanni a fost unul emoționant.

În plus, Zanni a fost cel mai afectat atunci când Ana a părăsit competiția. Concurentul nu se aștepta să plece chiar ea și îi spusese, cândva, că este puternică și va rămâne printre ultimii în competiție.

„Nu i-am văzut reacţia lui Zanni în direct. Nu mă aşteptam să fie atât de afectat, am simţit apoi că a suferit. Şi din partea mea a fost acelaşi lucru. Noi am avut o relaţie specială, e clar că ne-au legat nişte lucruri. Ne-am susţinut unul pe celălalt, eu am zis în primele săptămâni că plec, dar el m-a susţinut şi mi-a zis că sunt prea bună ca să plec din competiţie. Nu, nu avem nicio relaţie de iubire, e mai mult decât o relaţie de dragoste. Cu siguranţă va continua, o să îl aştept pe aeroport”, a spus Ana.